Hakkari’de 2 adet lançer ve EYP ele geçirildi

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Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yürütülen operasyonda terör örgütüne ait 2 adet lançer ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, “Kahraman komandolarımız Hakkâri/Çukurca’da icra edilen operasyonlarda terör örgütüne ait 2 adet lançer ile 1 adet EYP ele geçirdi. Ele geçirilen EYP, METİ Timimizce imha edildi” denildi.

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