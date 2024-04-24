Yüksekova'da 'ters laleler' çiçek açtı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 'hüznün sembolü' olarak bilinen, koruma altındaki ters laleler çiçek açtı. Yaklaşık 1 aylık ömürleriyle ilkbahar mevsimini müjdeleyen ters lalelerin bulunduğu alanlar, doğaseverlerin uğrak yeri oldu.

Ana vatanı Anadolu olan, Van, Hakkari ve Şırnak’ta da yoğun olarak görülen, bölgede 'ağlayan gelin' olarak adlandırılan ters laleler, karların erimesiyle çiçek açmaya başladı. Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki Karlı köyündeki mezarlık alanında baharın gelişini müjdeleyen ters laleler, bölge halkı ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Bölgeye gelerek fotoğraf çeken doğaseverler, bu güzellikleri herkesin görmesini istediklerini belirtirken, köyde yaşayan Baran Bilge, "Sadece bölgemizde yetişen bu endemik çiçekler, aynı zamanda mezarlığımıza ve köyümüze güzel bir renk katıyor. Her yıl nisan ve mayıs aylarında boy veren bu endemik çiçekleri, Yüksekova'nın birçok bölgesinde de görebiliyorsunuz" dedi.