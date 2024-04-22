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        Yüksekova'da kapanan askeri üs bölgesi ve köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı

        HAKKARİ''in Yüksekova ilçesinde kar ve tipi sonrası kapanan Dağlıca bölgesindeki Pınarözü köyü ile Büyükçiftlik Beldesi'ndeki Varvevik askeri üs bölgesi yolunda, karla mücadele çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 19:21 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:25
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        Yüksekova'da kapanan askeri üs bölgesi ve köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı
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        HAKKARİ''in Yüksekova ilçesinde kar ve tipi sonrası kapanan Dağlıca bölgesindeki Pınarözü köyü ile Büyükçiftlik Beldesi'ndeki Varvevik askeri üs bölgesi yolunda, karla mücadele çalışması başlatıldı. İş makineleri bazı yerlerde metrelerce yükseklikteki karda tüneller açarak ilerleyebildi.

        Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca Bölgesi'ndeki Pınarözü Köyü ile Büyükçiflik Beldesi'ndeki Varvevik askeri üs bölgesinin yolu, kışın yağan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalı tutulan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. İş makineleri bazı yerlerde metrelerce yükseklikteki karda tüneller açarak ilerliyor. Her iki yolun bir hafta içerisinde açılması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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