Hakkari'de kontrolden çıkan aracın sürücüsü yaralandı
Hakkari'de kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Hakkari'de kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Çanaklı Köyü mevkisinde kontrolden çıkan 34 SL 2401 plakalı hafif ticari araç yol kenarına devrildi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
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