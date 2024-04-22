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        Hakkari'de kontrolden çıkan aracın sürücüsü yaralandı

        Hakkari'de kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:20 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:20
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        Hakkari'de kontrolden çıkan aracın sürücüsü yaralandı
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        Hakkari'de kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Çanaklı Köyü mevkisinde kontrolden çıkan 34 SL 2401 plakalı hafif ticari araç yol kenarına devrildi.

        Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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