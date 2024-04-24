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        Vali Çelik, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti

        Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 09:56 Güncelleme: 24.04.2024 - 09:56
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        Vali Çelik, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti
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        Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

        Çelik, beraberinde 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ile 34. Hudut Tugay Komutanlığına geldi.

        Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay'dan faaliyetleri hakkında bilgi alan Çelik, askerlere görevlerinde kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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