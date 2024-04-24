Vali Çelik, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti
Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti.
Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti.
Çelik, beraberinde 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ile 34. Hudut Tugay Komutanlığına geldi.
Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay'dan faaliyetleri hakkında bilgi alan Çelik, askerlere görevlerinde kolaylıklar diledi.
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