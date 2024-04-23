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        Çukurca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:43 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:43
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        Çukurca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Özge Sönmez, Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Daha sonra Yeşil Çeşme Mahallesi'ndeki halı sahada devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Sönmez'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapmasının ardından öğrenciler tarafından gösteriler sahnelendi.

        Programa, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, 2. Hudut Tugay Komutan vekili Piyade Albay Sertuğ Esen, İlçe Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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