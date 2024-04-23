Çukurca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Sönmez'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapmasının ardından öğrenciler tarafından gösteriler sahnelendi.

Daha sonra Yeşil Çeşme Mahallesi'ndeki halı sahada devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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