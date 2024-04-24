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        Vali Çelik Şemdinli'ye gönderilen konteynerleri inceledi

        Hakkari Valisi Ali Çelik, AFAD'ın planlaması kapsamında Şemdinli ilçesine gönderilen konteynerleri inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:33 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:33
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        Vali Çelik Şemdinli'ye gönderilen konteynerleri inceledi
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        Hakkari Valisi Ali Çelik, AFAD'ın planlaması kapsamında Şemdinli ilçesine gönderilen konteynerleri inceledi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte AFAD'ın planlaması kapsamında yapılan konteyner nakli Şemdinli ilçesinden başladı.

        Vali Ali Çelik, Vali Yardımcıları Buğra Karadağ ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve beraberindekilerle Şemdinli ilçesinde AFAD'ı ziyaret etti.

        Ziyarette AFAD'ın Şemdinli'deki konteyner stokunu inceleyen Çelik, yetkililerden ilçedeki deprem tedbirleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Olası bir depremde geçici barınma imkanı sağlamak amacıyla kullanılacak konteynerlerin kentte gelmeye başladığını belirten Çelik, Merkeze 1000, Yüksekova'ya 1000 ve Şemdinli'ye 500 konteynerin planlandığını, ilk aşamada 200'ünün Şemdinli'ye ulaştığını ifade etti.

        Vali Çelik, AFAD çalışanlarına faaliyetlerinde başarı diledi.

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