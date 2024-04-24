Vali Çelik Şemdinli'ye gönderilen konteynerleri inceledi

Olası bir depremde geçici barınma imkanı sağlamak amacıyla kullanılacak konteynerlerin kentte gelmeye başladığını belirten Çelik, Merkeze 1000, Yüksekova'ya 1000 ve Şemdinli'ye 500 konteynerin planlandığını, ilk aşamada 200'ünün Şemdinli'ye ulaştığını ifade etti.

Vali Ali Çelik, Vali Yardımcıları Buğra Karadağ ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve beraberindekilerle Şemdinli ilçesinde AFAD'ı ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte AFAD'ın planlaması kapsamında yapılan konteyner nakli Şemdinli ilçesinden başladı.

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