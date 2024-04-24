Hakkari'de köylülerin maden ocağı tepkisi
HAKKARİ merkeze bağlı Kavaklı köyü yakınındaki çinko ve kurşun çıkarılan maden ocağının doğaya ve yaşam alanlarına zarar verdiği gerekçesiyle köylüler eylem yaptı.
HAKKARİ merkeze bağlı Kavaklı köyü yakınındaki çinko ve kurşun çıkarılan maden ocağının doğaya ve yaşam alanlarına zarar verdiği gerekçesiyle köylüler eylem yaptı. Maden yetkilileriyle görüşüp şirketin faaliyetini durdurmasını isteyen köylüler, talepleri kabul edilmeyince bölgede nöbet tutmaya başladı.
Kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Kavaklı köyünde yaşayanlar, 2007 yılından beri bölgede faaliyet yürüten Sedex Resources Maden Şirketi’ne ait maden ocağını protesto etti. Çukurca kara yolundaki Şine köprüsünde nöbet tutan askerlerden izin alarak Hakkari ve Van’da yaşayan 100 kişilik grupla maden sahasının olduğu vadiye yürüyerek ulaşan grup, burada basın açıklaması yaptı. Çalışmaların durdurulmasını isteyen köylüler, jandarmanın kontrolünde firma yetkilisi 2 kişi ile görüştü. Köylüler, taleplerinin kabul edilmemesi üzerine 40 kişiyle bölgede nöbet tutmaya başladı.
‘MADEN ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TOPRAKLARIMIZ KİRLENDİ’
Köylüler adına basın açıklamasını okuyan Salih Kurt, yapılan maden çalışmaları nedeniyle mağdur olduklarını belirterek şöyle konuştu:
"Köyümüzün mera alanlarında bulunan maden ocağı, 18 yıldır çevreye ve köylülerin yaşam alanlarına ciddi zararlar vermektedir. Maden çalışmaları nedeniyle topraklarımız kirlendi ve verimliliğini kaybetti. Su kaynaklarımız zehirlendi ve içilmez hale geldi. Hava kirliliği arttı ve solunum problemlerine yol açtı. Hayvanlarımızın otlanma alanları tahrip edildi. Köyümüzün doğal güzelliği bozuldu. Bu sorunlara rağmen maden çalışmaları durdurulmak yerine aralıksız devam etmektedir. Köylüler olarak defalarca yetkilere başvurmamıza rağmen sorunumuza çözüm bulunamadı. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Köyümüzün ve gelecek nesillerin haklarını korumak için maden çalışmalarının derhal durdurulmasını talep ediyoruz."
‘MADEN OCAĞININ ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARLAR TAZMİN EDİLSİN’
Kurt, taleplerini ise şöyle sıraladı:
"Hakkari Kavaklı köyü mera alanlarında bulunan maden ocağının faaliyeti derhal durdurulsun, maden ocağının çevreye verdiği zararlar tazmin edilsin, köylülerin yaşam alanları eski hale getirilerek maden faaliyetinin bıraktığı tahribat ortadan kaldırılsın, bölgede yeniden ağaçlandırma yapılsın."
Salih Kurt, yetkililerden acil bir çözüm beklediklerini ve yasal haklarını kullanacaklarını belirtirken, köylüler ise maden ocağı önünde dönüşümlü nöbet eylemi yapacaklarını ifade etti. Jandarma, bölgede güvenlik önlemi aldı.
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