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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de maske ve sosyal mesafe denetimi

İHA

Hakkari’de maske ve sosyal mesafe denetimi

Hakkari Valiliğince alınan sıkı denetimler üzerine kentin işlek alanları, parklar ile vatandaşların yoğun olduğu alanlar ve iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.
Korona virüs tedbirlerinin üst seviyeye çıkartıldığı Hakkari'de ekipler denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve belediye ekipleri; Cumhuriyet, Bulvar, Kayacan ve Atlılar caddelerinde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Cadde ve parklarda maske ve sosyal mesafe denetimi yapan zabıta ve polis ekipleri, maskelerini düzgün takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara uyarıda bulundu.
Maskesiz olanlara maske dağıtan polis ekipleri, maskesiz dolaşmaları halinde cezai işlem uygulayacakları hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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