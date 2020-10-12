Hakkari'de 139 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ merkez ve Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonlarda 139 kilo 80 gram eroin, afyon sakızı ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üreten ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Hakkari ve Yüksekova´da harekete geçildi. Düzenlenen operasyonlarda 60 kilo 540 gram eroin, 52 kilo 740 gram afyon sakızı, 25 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ve gümrük kaçağı 3 bin 290 paket sigara ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonlar kapsamında Suriye uyruklu 7 kişinin de 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan yakalandığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-10-12 10:03:04
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