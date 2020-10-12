Çukurcalı raftingcilerden büyük başarı

Hakkari’nin Çukurca Belediyesinin desteklemiş olduğu Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği Takımı, Şırnak’ta yapılan yarışmada ilklere imza attı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Türkiye Rafting Şampiyonası’nın bu yıl Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Habur Çayı’nda düzenlendiğini söyledi. Başkan Dündar, “Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ve Türkiye Rafting Federasyonu tarafından yapılan yarışmanın birinci ayağında Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği Takımı RX karmada Türkiye ikinciliği kupasını alırken, açık yaş kategorisinde ise üçüncülük elde ederek bizleri gururlandırdı. Geçen yıl kurulan Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneğimizin bütün üyelerini canı gönülden kutlayarak belediye olarak her zaman bütün imkanlarımızla yanlarında olacağız. İnşallah bundan sonraki Türkiye Rafting Yarışmalarına Zap Nehri’nde ve ilçemizde olmasını temenni ederek bütün yarışmacı ve takımları kendi evimizde misafir etmekten mutluluk duyarız. Bizler Çukurca halkı olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyacağız” dedi.

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