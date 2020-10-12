Hakkari'de araziye terk edilmiş 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'nin Derecik ilçesi Yeşilova Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda, araziye çuval içerisinde atılmış toplam 3 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 11.10.2020 günü ilimiz Derecik ilçesi Yeşilova Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda araziye çuval içerisinde atılmış vaziyette 7 paket halinde bulunan toplam 3 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.