'BİLİNÇLİ HAREKET EDİN' UYARISI

Küresel ısınmanın etkisiyle 20 bin yıllık buzulların alan kaybettiğini belirten Kenan Canan, "Son yıllarda özellikle bütün dünyada olduğu gibi bizim bu bölgede de hem küresel ısınma hem de insanların etkisiyle ciddi bir erime söz konusu.