Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

Valilik binası önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.
Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmayla sona eren törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Kemal Kahraman, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri temsileri katıldı.
YORUMLAR