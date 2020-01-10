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Hakkı Bulut'un kızının evine girmişti, cezası belli oldu!

Arabesk sanatçısı Hakkı Bulut'un kızı Naz Bulut'un evine girdiği iddiasıyla yargılanan sanık Önder Y.'nin davasında karar çıktı. Önder Y. "Nitelikli hırsızlık" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 2 yıl 11 ay hapis cezası aldı

Hakkı Bulut'un kızının evindeki hırsızlık
DHA

Arabesk sanatçısı Hakkı Bulut'un kızı Naz Bulut'un evine girdiği iddiasıyla yargılanan sanık Önder Y., 2 yıl 11 ay hapis cezası aldı.

Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Önder Y. hakkında "Nitelikli hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın kovuşturma aşamasında müştekilerin zararını karşıladığını ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini de gerekçe göstererek hapis cezasını 2 yıl 1 aya indirdi. Mahkeme, sanığa "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan ise 10 ay hapis cezasını verdi. Böylece sanık toplam 2 yıl 11 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

NAZ BULUT'UN YÜZÜNE SPREY SIKMIŞTI

Hakkı Bulut, 16 Ekim 2019'da saat 06.30 sıralarında sabah sporu için kızının evinden çıktı. Hakkı Bulut'un evden çıkmasının ardından eve giren iki kişi, Bulut'un kızı Naz Bulut'un yüzüne uyanmaması için sprey sıktı. Hırsızlar evden Naz Bulut'un cep telefonunu, güneş gözlüğünü ve evde bulunan hançeri alarak eşyalarla birlikte kaçtı. Olay sonrası polis, 20 yaşındaki Önder Y.'yi gözaltına aldı.

12 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

"Nitelikli hırsızlık" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan tutuklu olarak yargılanan Önder Y. hakkında toplam 12 yıl hapis cezası isteniyor. Yakalanamayan diğer şüphelinin dosyası ise ayrıldı.

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