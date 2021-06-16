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DHA

İstanbul´da olumsuz hava şartları nedeniyle Kartal açıklarında Panama bayraklı April isimli kargo gemisi, demir tarayıp, kıyıya sürüklenmeye başladı.

DHA'nın haberine göre, gemidekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü´ne bağlı Kurtarma-2 römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu yönlendirildi. Römorkör, kargo gemisini kıyıya sürüklenmekten kurtardı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da, "Kartal sahil bölgesinde demirli bulunan HASAN ŞİŞİK isimli Ro Ro gemisinin halatını kopararak başka bir gemiye yaslanması üzerine KURTARMA-2 Römorkörümüz ve KIYEM-3 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle olay bölgesine gönderildi." açıklaması yapıldı.