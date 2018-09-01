Halmstads - Jönköpings Södra maçı ne zaman?

Halmstads ve Jönköpings Södra, 02 Eylül 2018 Pazar günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. Halmstads 34 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Jönköpings Södra 22 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Halmstads, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Jönköpings Södra son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 694. İddaa'da Halmstads kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Jönköpings Södra kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Halmstads son hafta oynanan Hammarby maçında 1-3 kazandı.

Jönköpings Södra ise Östersunds FK maçında 0-0 berabere kaldı.

Halmstads, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Halmstads, kendi sahasında 14 gol attı, 10 gol yedi.

Jönköpings Södra, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Jönköpings Södra, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ