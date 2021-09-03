Konseri ertelendi 0:00 / 0:00

İHA

Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönemi kutlamaları kapsamında 4 Eylül günü kapalı pazar otoparkında düzenlenecek olan Haluk Levent konseri, şarkıcının koronavirüs yakalanmasından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Sanatçımızın Covid-19 testinin pozitif olması nedeniyle kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konserimiz bu sebepten dolayı ileri bir tarihi ertelendi." denildi.

"ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİM"

Geçtiğimiz günlerde AHBAP derneği başkanlığını bırakacağını ve yurt dışına taşınacağını açıklayan Haluk Levent, koronavirüse yakalanmıştı.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Levent, "Canlarım bugün Moskova'da Rus kızıl orduyla provalar yapacaktım Cumhuriyet maçlarıyla ilgili... Biliyorsunuz gelecek ay konserlerim var. Rus kızıl orduyla ama olmadı, gidemedim Moskova'ya. Çünkü dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış ben de inanamıyorum, şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor iki kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor ama ben hafif mi atlatıyorum onu da bilmiyorum. Dediğim gibi hiç değişen bir şey yok ama yine de birkaç gün konserlerim var onlar ertelenecek sizlerle paylaşmak istedim. AHBAP faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu şekilde zoom toplantılarına giriyorum keyifli keyifli bilginize..." ifadelerini kullanmıştı.

Haluk Levent, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Balıkesir'de sahne almıştı.