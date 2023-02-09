Haluk Levent: Kıvanç Tatlıtuğ ve Oktay Kaynarca yanımda olacak

Adı Ebru Gündeş ile anılmıştı... Depremzedeler için harekete geçti

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HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor. 12 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremler, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, günlerdir depremzedelerin yardımına koşuyor.

— Haluk Levent (@haluklevent) February 9, 2023

Acil ihtiyaçlar için İstanbul'a geldiğini belirten Levent, "Çadırdan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden, yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla pazarlık yaparken yanımda sıkı pazarlık yapacak Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca gibi dostlar olacak. Her yerle görüşeceğiz" dedi.