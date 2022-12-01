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Haberler Magazin Haluk Levent konserde üşüyünce kahvehaneye girdi! Hem şarkı söyledi hem kağıt oynadı - Magazin haberleri
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Haluk Levent konserde üşüyünce kahvehaneye girdi

Edirne'nin İpsala ilçesinin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser veren Haluk Levent, sahnede üşüyünce elinde mikrofonla yakındaki bir kahvehaneye girerek hem şarkı söyledi hem de oturduğu masada bulunan kişilerle kağıt oynadı

Haluk Levent konserde üşüyünce kahvehaneye girdi! Hem şarkı söyledi hem kağıt oynadı - Magazin haberleri
Hem şarkı söyledi hem kağıt oynadı
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DHA

Haluk Levent, dün akşam İpsala'nın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İpsala'daki Cumhuriyet Meydanı'nda sahneye çıktı. Hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçülürken, dinleyenler soğuk havaya aldırış etmeden Haluk Levent'in şarkılarına eşlik etti.

Levent, sahnede 'Aşkın Mapushane' şarkısını söylediği sırada üşüyünce, elinde mikrofonla yakındaki bir kahvehaneye girdi. Ünlü şarkıcı, bir yandan şarkı söylerken bir yandan da kahvehanedeki kişilerle kağıt oynadı.

"HAYATIMDAKİ EN İLGİNÇ KONSER"

Haluk Levent, konser sonunda çekilen o görüntüleri sosyal medya hesabından da yayınladı. Ünlü şarkıcı, "Hayatımdaki en ilginç konser" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "İpsala'da '100'üncü Yıl Kurtuluş Günleri' kapsamında bir konser verdim. Hava o kadar soğuktu ki yan taraftaki kahvehaneye şarkı söyleye söyleye daldım. Bir taraftan şarkıyı kesmeden söyledim bir taraftan pişti oynadım ve son papaz ile pişti yaptım" ifadelerine yer verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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