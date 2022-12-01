Hem şarkı söyledi hem kağıt oynadı

Haluk Levent, dün akşam İpsala'nın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İpsala'daki Cumhuriyet Meydanı'nda sahneye çıktı. Hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçülürken, dinleyenler soğuk havaya aldırış etmeden Haluk Levent'in şarkılarına eşlik etti.
Levent, sahnede 'Aşkın Mapushane' şarkısını söylediği sırada üşüyünce, elinde mikrofonla yakındaki bir kahvehaneye girdi. Ünlü şarkıcı, bir yandan şarkı söylerken bir yandan da kahvehanedeki kişilerle kağıt oynadı.
"HAYATIMDAKİ EN İLGİNÇ KONSER"
Haluk Levent, konser sonunda çekilen o görüntüleri sosyal medya hesabından da yayınladı. Ünlü şarkıcı, "Hayatımdaki en ilginç konser" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "İpsala'da '100'üncü Yıl Kurtuluş Günleri' kapsamında bir konser verdim. Hava o kadar soğuktu ki yan taraftaki kahvehaneye şarkı söyleye söyleye daldım. Bir taraftan şarkıyı kesmeden söyledim bir taraftan pişti oynadım ve son papaz ile pişti yaptım" ifadelerine yer verdi.
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