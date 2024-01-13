Haluk Levent: Şehit Müslüm Özdemir’in ailesine ev alacağız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu 4 askerin ise yaralandığını bildirdi.

Şehit askerlerimizden Müslüm Özdemir'in ailesinin evinin geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkıldığı ve ailenin çadırda yaşadığı öğrenildi.

"EVLENMEDEN ÖNCE SİZE EV ALACAĞIM" DEMİŞ

Özdemir ailesinin komşularından Nazire Keskin, acı habere çok üzüldüklerini belirterek, "Şehidimizin komşusuyuz. Annesiyle sürekli konuşurum ben, bugün yine konuştum. Çocuğun hayali 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu. Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı" diye konuştu.

HALUK LEVENT'TEN AÇIKLAMA

Haluk Levent, komedyen Hasan Can Kaya ile depremzede aileye ev alacaklarını söyledi:

Haluk Levent şunları söyledi:

Şehit Müslüm Özdemir’in ailesinin ev hakkı mevcut. Bu konuda Kahramanmaraş Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer bizleri aydınlattı. Ama bizler de bir ucundan tutalım dedik. Bugün Bursa konserimin geliri Hasan Can Kaya kardeşimin 1 gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız.

Şehit Müslüm Özdemir’in ailesinin ev hakkı mevcut. Bu konuda Kahramanmaraş Valimiz sayın Ünlüer bizleri aydınlattı.

Ama bizler de bir ucundan tutalım dedik.

Bugün Bursa konserimin geliri ve @kayahasancan kardeşimin 1 gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız. pic.twitter.com/BBsiseTfbO — Haluk Levent (@haluklevent) January 13, 2024