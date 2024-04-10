Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Haluk Levent: Tüm davalarımı geri çektim - Magazin haberleri

        Haluk Levent: Tüm davalarımı geri çektim

        Ahbap Derneği Başkanı ve müzisyen Haluk Levent, hakaret, iftira ve küfür içeren mesajlar nedeniyle 282 kişiye açtığı davaları geri çektiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 13:35 Güncelleme: 10.04.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tüm davalarımı geri çektim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

        6 Şubat sonrası hakaret, iftira, küfür içeren 11.224 twit ile ilgili 282 kişiyle mahkeme sürecim başlamıştı. 14 dosyadan tazminatımı almıştım.

        Bayrama gireceğimiz şu günlerde ortak paydamız barış ve kardeşlik olsun istedim.

        Buna ihtiyacımız var.

        Bugün tüm davalarımı geri çektim.

        Hepinizi anlıyorum.

        O ağır mı ağır iftiralar nelere sebep olmadı ki.

        3 aylık açlık şekerimin ortalaması 357 ye çıkmıştı.

        HBA1C 13.5 olmuştu.

        REKLAM

        Sadece o değil.

        En fazla Hicran ablama üzüldüm.

        O her saniye atılan twitlere bakıyor ve üzülüyordu.

        Her gün her gün.

        Ve onun beyin tümörü büyüdü.

        Şu an hâlâ hastanelerde canım ablam.

        Neyse bunlar bir tarafa.

        Müzisyenim ve AHBAP başkanıyım.

        Geçmişimde batık bir iş insanı iken zaten uzun süreler mahkeme koridorlarını aşındırmıştım.

        Artık adliye dahi görmek istemiyorum.

        İçimdeki üzüntüyü bastırmak ondan kurtulmak beni daha da rahatlatacak.

        Bir de gittikçe daha da kutuplaşıyoruz.

        Bu kutuplaşmadan besleniyoruz.

        Bir nebze de olsa toplumsal barışa ufak bir katkı olur belki.

        Ufacık.

        Bana hak vermenizi bekleyemem ama anlamanızı umuyorum.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Haluk Levent
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?