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Ham çelik üretimi azaldı, ihracatı arttı

AA

Türkiye'nin ham çelik üretimi yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 azalarak 8,2 milyon tona geriledi. Sektörün ihracatı ise aynı dönemde yüzde 15,5 artışla 5,8 milyon tona ulaştı

Ham çelik üretimi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, nihai mamul çelik tüketimi martta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,6 azalarak 1,9 milyon tona, yılın ilk 3 ayı itibarıyla da yüzde 38,7 düşerek 5,4 milyon tona geriledi.

Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde çelik ürünleri sektörü ihracatı martta, geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 14 artarak 2,1 milyon tona yükselirken, değer bazında yüzde 0,7 azalış göstererek 1,5 milyar dolara düştü.

İhracat, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, miktar olarak yüzde 15,5 artışla 5,8 milyon tona, değer bazında da yüzde 3,8 yükselerek 4,3 milyar dolara çıktı.

İTHALAT VERİLERİ

İthalat ise martta yıllık bazda miktar yönünden yüzde 42,7 düşüşle 879 bin ton, değer bazında yüzde 38,6 azalışla 776 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 3 ayında ithalat da geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar yönünden yüzde 35,2 azaldı ve 2,7 milyon tona düştü. Değer bazındaki düşüş de yüzde 32,8 ile 2,3 milyar dolar oldu.

Sektörün geçen yılın ocak-mart döneminde yüzde 118 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 183'e yükseldi.

DÜNYADAKİ GELİŞMELER

Sektöre ilişkin gelişmelerin de değerlendirildiği açıklamada, dünya genelinde ham çelik üretiminin mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artışla 155 milyon tona, yılın ilk 3 ayında ise yüzde 4,5 artışla 444 milyon tona yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Çin'in ham çelik üretiminin, ocak-mart döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 231 milyon tona ulaştığı ve küresel sıralamada zirvede yer aldığı ifade edildi. Hindistan'ın 2'nci, Japonya'nın 3'üncü sırada bulunduğu listede, Türkiye'nin 8,2 milyon ton ham çelik üretimiyle 9'uncu sırada olduğu belirtildi.

"SEKTÖRÜ CANLANDIRICI ADIMLARA İHTİYAÇ VAR"

Sektöre ilişkin yurt içi tüketimin önemine vurgu yapılan değerlendirmede, şunlar kaydedildi:

"Türk ekonomisinde inşaat sektörünün ve inşaat malzemeleri sanayisinin çok önemli rolü bulunuyor. İnşaat malzemeleri sektörü her ne kadar ihracata yönelik çalışıyorsa da yurt içinde talebin olmaması halinde bu sektörün, ekonomik üretim yapmakta ve rekabet gücünü oluşturmakta güçlük çekeceğini biliyoruz. Aynı şey çelik üretimi açısından da söz konusu. Dolayısıyla işin tüketim yönüyle ilgili inşaat sektörünü canlandırıcı birtakım tedbirlerin alınmasına ve adımlar atılmasına ihtiyaç var."

 

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