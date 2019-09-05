Savcılık soruşturma başlattı

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Sakarya'da yaşayan müteahhit Murat Bilaloğlu, tatilini geçirmek üzere memleketi Trabzon'a geldi. Trabzon'da tatil yapan Bilaloğlu, saunaya gitmek için hamamın yolunu tuttu. Hamamda saunaya giren müteahhit, yere çıplak ayakla basında ayaklarında acı hissetti.

Hamama çağırılan ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Bilaloğlu, tedavinin ardından iki ayağında ikinci derece yanık olduğu belirlendi. İki ayağı sargıya alınan müteahhit taburcu olunca soluğu Taksim Polis Merkezi'nde aldı.

HAMAM İŞLETMECİSİNİ ŞİKAYET ETTİ

Suç duyurusunda bulunan Murat Bilaloğlu, "Hamama gittim. Görevli terlik verdi. Saunaya girdim. Terliklerimi çıkardım, 10 dakika sauna kaldım. Çıkmak üzere yere basınca tahta olması gereken yerin mermer olduğunu gördüm. Ayağımda acı olduğunu hissettim ve hızla dışarı çıktım. Ayaklarımın yandığını ve su topladığını gördüm. Hiçbir uyarı işareti yoktu. Ambulansla hastaneye gittim. İki ayağım üzerine basamıyorum. Ayaklarımın yanmasından sorumlu olan hamam yetkilisinden şikayetçiyim" dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTTI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı şikayetin ardından soruşturma başlattı. Savcılık olayda işletmenin sahibinin olup olmadığını araştırdığı ileri sürüldü.