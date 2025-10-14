Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas 4 cenazeyi daha teslim edecek | Dış Haberler

        Hamas 4 cenazeyi daha teslim edecek

        Reuters'ın haberine göre; Hamas 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceğini arabuluculara iletti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.10.2025 - 19:04 Güncelleme: 14.10.2025 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas 4 cenazeyi daha teslim edecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Reuters'ın haberine göre; Hamas 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceğini arabuluculara iletti.

        Teslimin, bu akşam saat 22.00'de gerçekleşmesi bekleniyor.

        İsrail, geçtiğimiz günlerde teslim edilen 4 cenazenin ise İsrailli esirlere ait olduğunu doğrulamıştı.

        Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası anlaşması uyarınca, İsrail hapishanelerindeki 1968 Filistinli, serbest bırakılmıştı.

        Hamas ise hayatta olan 20 İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

        İSRAİL BASINI İDDİADA BULUNMUŞTU

        İsrail basını, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı'nı yarın açmayacağını belirtti.

        REKLAM

        Times Of Israel gazetesinin haberinde, Gazze'de ateşkes anlaşması gereğince yarın açılması gereken Refah Sınır Kapısı'nın İsrail tarafından kapalı tutulacağı aktarıldı.

        İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı açmamaya gerekçe olarak, Hamas'ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi gösterdiği açıklandı.

        İsrailli esirlerin cesetlerin yerlerinin belli olmaması nedeniyle teslimi gecikirken, İsrail'in bu duruma karşılık Refah Sınır Kapısı'nı açmayarak Hamas'a "yaptırım uyguladığı" ifade edildi.

        İsrail'in sözkonusu yaptırımlar kapsamında, Gazze'ye yardımları da sınırlandıracağı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        14 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Real Madrid'in gözdesi!
        Real Madrid'in gözdesi!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"