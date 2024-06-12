Hamas: Arabuluculardan BMGK kararının uygulanması için dolaylı müzakere yapmalarını istedik Hamas, dün, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ateşkes planına dair cevabın Mısır ve Katar'a iletildiğini açıklamıştı. İsrailli üst düzey bir yetkili, Hamas'ın arabuluculara ilettiği cevapla ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes için açıkladığı taslağı reddettiğini ileri sürmüştü. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Ali Bereke, tam ve kalıcı bir ateşkese, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesine ve ciddi bir esir takası anlaşmasına yol açacak her türlü anlaşmayı desteklediklerini söyledi

Anadolu Ajansı Giriş: 12.06.2024 - 01:42 Güncelleme: 12.06.2024 - 01:42 facebook

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