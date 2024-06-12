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        Haberler Dünya Hamas: Arabuluculardan BMGK kararının uygulanması için dolaylı müzakere yapmalarını istedik | Dış Haberler

        Hamas: Arabuluculardan BMGK kararının uygulanması için dolaylı müzakere yapmalarını istedik

        Hamas, dün, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ateşkes planına dair cevabın Mısır ve Katar'a iletildiğini açıklamıştı. İsrailli üst düzey bir yetkili, Hamas'ın arabuluculara ilettiği cevapla ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes için açıkladığı taslağı reddettiğini ileri sürmüştü. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Ali Bereke, tam ve kalıcı bir ateşkese, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesine ve ciddi bir esir takası anlaşmasına yol açacak her türlü anlaşmayı desteklediklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 01:42 Güncelleme: 12.06.2024 - 01:42
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        Hamas: Müzakere istedik
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        Hamas'ın üst düzey isimlerinden Ali Bereke, Filistinli grupların, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanmasına yönelik mekanizmalar oluşturmak için arabuluculardan dolaylı müzakere yapmalarını talep ettiğini söyledi.

        Hamas yanıtını iletti
        Hamas yanıtını iletti

        Hamaslı yetkili Bereke, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Bereke, Hamas ve İslami Cihad Hareketinin başını çektiği Filistinli direniş gruplarının, arabulucuları BMGK kararının uygulanmasına yönelik mekanizmalar oluşturmak amacıyla dolaylı müzakereler yürütmeye çağırdığını belirtti.

        BMGK kararının pratik uygulama mekanizmalarına ihtiyacı olduğunu ve takip edilmesi gerektiğini ifade eden Bereke, Hamas'ın, tam ve kalıcı bir ateşkese, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesine ve ciddi bir esir takası anlaşmasına yol açacak her türlü anlaşmayı desteklediğini vurguladı.

        Hamas, dün, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ateşkes planına dair cevabın Mısır ve Katar'a iletildiğini açıklamıştı.

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        #Hamas
        #israil
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