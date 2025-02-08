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        Haberler Dünya Hamas: Ateşkes tehlikede | Dış Haberler

        Hamas Siyasi Büro Yetkilisi: Gazze'de ateşkes tehlikede

        Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir değişimi anlaşması 5. aşamasına girerken, Hamas Siyasi Büro Yetkilisi Basem Naim, ateşkesin İsrail'in tavrı nedeniyle tehlikede olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 18:26 Güncelleme: 08.02.2025 - 18:26
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        Hamas: Ateşkes tehlikede
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        Hamas Siyasi Büro Yetkilisi Basem Naim, AFP'ye verdiği demeçte Gazze'de süren ateşkesi değerlendirdi.

        Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşması 5. aşamasına girerken, bugün 183 Filistinli esir serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde ise 3 İsrailli esir evlerine dönmek üzere Hamas tarafından serbest bırakılmıştı.

        Basem Naim ise süren anlaşmanın tehlikede olduğunu belirtti. Naim, İsrail'in anlaşmanın gereklerini yerine getirme konusunda ağır davrandığını ve işleri sürüncemede bıraktığını ifade etti. Naim "Bu davranışlar ateşkesi tehlikeye atıyor ve anlaşmanın çökmesine neden olabilir." dedi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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