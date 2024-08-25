Hamas, ateşkes teklifini reddetti

Gözler İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine çevrilmişti. Hamas'ın yeni ateşekes teklifini reddettiği öğrenildi.

AA muhabirine konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, ara bulucu ülkeler olan Mısır ve Katar'ın Kahire'de bulunan Hamas heyetine yeni ateşkes teklifini ilettiğini söyledi.

Hamas'ın 2 Temmuz'da ABD Başkanı Biden tarafından açıklanan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ateşkes teklifine bağlı olduğunu belirten yetkili, şunları ifade etti:

"Hamas, halkımızın en yüksek çıkarlarını gerçekleştirmek ve onlara yönelik saldırıyı durdurmak amacıyla üzerinde (2 Temmuz'da) mutabakata varılan hususları uygulamaya hazır olduğunu teyit etti."