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        Haberler Dünya Hamas, esir takasının dördüncü turunda Gazze'deki İsrailli 3 esirden 2'sini Kızılhaç'a teslim etti | Dış Haberler

        Hamas, esir takasının dördüncü turunda Gazze'deki İsrailli 3 esirden 2'sini Kızılhaç'a teslim etti

        Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda, Gazze'deki İsrailli sivil erkek esirlerden Ofer Calderon ve Yarden Bibas, Han Yunus'ta Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:25
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        Hamas, 2 İsrailli esiri teslim etti
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        Esir takasının dördüncü turunda, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Kızılhaç'a teslimi başladı.

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç ekipleri, iki esirin teslimine ilişkin belgeleri imzaladı.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç yetkilileri tarafından teslim alınan İsrailli sivil esirler Bibas ve Calderon'u taşıyan araçların ülkeye doğru yola çıktıklarını doğruladı.

        Hamas'tan dün yapılan açıklamaya göre, ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel'in de serbest bırakılması bekleniyor.

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