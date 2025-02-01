Hamas, esir takasının dördüncü turunda Gazze'deki İsrailli 3 esirden 2'sini Kızılhaç'a teslim etti

Esir takasının dördüncü turunda, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Kızılhaç'a teslimi başladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç ekipleri, iki esirin teslimine ilişkin belgeleri imzaladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç yetkilileri tarafından teslim alınan İsrailli sivil esirler Bibas ve Calderon'u taşıyan araçların ülkeye doğru yola çıktıklarını doğruladı.

Hamas'tan dün yapılan açıklamaya göre, ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel'in de serbest bırakılması bekleniyor.