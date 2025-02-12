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        Haberler Dünya Hamas'tan küresel çağrı | Dış Haberler

        Hamas'tan Trump'ın Gazze planını protesto çağrısı

        Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etmeye ilişkin planını protesto etmeye çağırdı. Küresel bir çağrı yapan Hamas, 14-16 Şubat tarihlerinde geniş katılımlı protestolar düzenlenmesini talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 23:22 Güncelleme: 12.02.2025 - 23:22
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        Hamas'tan küresel çağrı
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        Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı, 14, 15, 16 Şubat tarihlerinde dünya çapında geniş katılımlı kitlesel protesto mitingleri düzenleme çağrısı yaptı.

        Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızı, Arap ve İslam dünyasını ve dünyanın özgür halklarını, Filistinli halkımızı topraklarından çıkarma planlarını reddetmek için dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde ve meydanlarda dayanışma yürüyüşleri ve etkinlikleri düzenlemeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, cuma, cumartesi ve pazar günlerinin (14, 15, 16 Şubat), “İsrail’in ve destekçilerinin talebi doğrultusunda uygulanmak istenen zorla yerinden etme planına” karşı küresel bir eyleme dönüşmesi gerektiği vurgulandı.

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        Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere uluslararası dayanışma tutumlarının takdir edildiği açıklamada, Filistin halkının meşru haklarının ve Filistin topraklarının savunulması çağrısı yapıldı.

        Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

        Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

        Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

        Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

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