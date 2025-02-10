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        Haberler Dünya Hamas: Trump'ın Gazze'yi satın alma konusundaki açıklamaları saçma ve cehaleti yansıtıyor | Dış Haberler

        Hamas: Trump'ın Gazze'yi satın alma konusundaki açıklamaları saçma ve cehaleti yansıtıyor

        Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Şeridi'ni satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım" yönündeki açıklamalarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 11:03 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:03
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        Hamas: Trump'ın açıklamaları saçma ve cahilce
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        Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Trump'ın Gazze'yi satın alıp sahiplenme yönündeki saçma açıklamalarını kınıyoruz. Bu açıklamalar, Filistin ve bölge konusunda derin bir cehaletin yansımasıdır.” ifadelerine yer verildi.

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        Gazze’nin alınıp satılacak bir emlak olmadığına dikkati çekilen açıklamada, Gazze Şeridi’nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

        Filistin davasıyla “emlakçı tüccar kafasıyla” muamelenin "hüsran olacağı" dile getirilen açıklamada, “Filistin halkı yerinden etme ve sınır dışı etme planlarını boşa çıkaracaktır. Gazze, halkına aittir ve halk, 1948’de işgal edilen şehir ve köylerinden başka hiçbir yere gitmeyecektir.” denildi.

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        ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Gazze’ye sahip olacağını ve bölgenin Orta Doğu'daki diğer zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğini belirterek, “Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım” diye konuşmuştu.

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