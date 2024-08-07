HAMBURG - İSTANBUL HATTI KONUSU NEDİR?

Alman bir polis olan Nick'in kızı Lenny, annesinin ölümünün intikamını almak için İstanbul'a kaçar. Fakat Istanbul'dayken Süleyman Şeker tarafından Rus mafyasına satılır. Nick, kızının ortadan kaybolduğunu görünce onu kurtarmak için İstanbul'a gider ve Süleyman Şeker'i araştırır. Kızı Lenny'nin Rus mafyasının eline düştüğünü öğrenen Nick, ortağı Yalçın ile beraber kızını kurtarmak için Rusya'ya gider.