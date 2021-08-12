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Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hamilelik nedeniyle Covid-19 aşısı olmayan kadınların korona virüs nedeniyle düşük, ölü doğum ve ciddi hastalıklar açısından yüksek risk taşıdıklarını belirterek, tüm hamilelerin Covid-19 aşısı olmasını tavsiye etti

Hamileler koronavirüs aşısı olabilir mi?
İHA

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri korona virüs aşısı olmayan tüm hamile kadınlara Covid-19 aşısı olmasını tavsiye etti. CDC Direktörü Dr. Rochelle Wallansky yaptığı açıklamada, "aşıların güvenli ve etkili" olduğunu belirterek, "Son derece bulaşıcı delta varyantıyla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, aşılanmamış hamileler arasında Covid-19'un ciddi sonuçlarını gördüğümüz için acil bir şekilde aşılamayı artırıyoruz" dedi.

KORONAVİRÜS DÜŞÜK, ÖLÜ DOĞUM VE CİDDİ HASTALIKLARA SEBEP OLABİLİR

CDC, aşı kılavuzunu ABD'de Delta mutasyonu nedeniyle hastaneye yatışlarda ve can kayıplarındaki artışın ardından güncelledi. CDC'nin hamilelerin aşılanmasına ilişkin güncellediği kılavuza göre, hamilelik nedeniyle aşı olmayan kadınların, Covid-19’a bağlı düşük, ölü doğum ve ciddi hastalıklar açısından yüksek risk taşıdıkları belirtildi. CDC'nin yeni tavsiyesine göre aşılamanın, emziren anneler ve hamile kalmayı planlayan kadınlar için de geçerli olduğu belirtildi.

CDC'nin Üreme Sağlığı Bölümü'nde Acil Durum Hazırlık ve Müdahale ekibinin ekip lideri Sascha Ellington ise yaptığı açıklamada, hamile kadınlarda aşılamanın düşük olduğunu ve hamileler arasında aşılama oranının sadece yüzde 23'ünün en az bir doz aşılandığını aktardı.
Hamileler arasında aşılamayı arttırmak istediklerini belirten Ellington, "Kadınların korunmasını istiyoruz. Herhangi bir güvenlik riski görmüyoruz ve bu nedenle aşılamanın faydaları, potansiyel veya bilinmeyen risklerden gerçekten daha ağır basıyor” dedi.

AŞI İLE İLGİLİ İDDİALARIN BİLİMSEL KANITI YOK

Ellington ayrıca, aşı hakkındaki dezenformasyonlara değinerek, "Doğurganlıkla ilgili yayılan efsanelerin farkındayız. Bunlar herhangi bir kanıta dayanmıyor. Bunu destekleyen hiçbir bilim yok" ifadelerini kullandı.

CDC'nin 2 bin 500 kadın üzerinde yaptığı güncel bir araştırmanın verilerine göre, 20 haftalık hamilelikten önce en az bir doz Pfizer/BioNTech veya Moderna aşısı olanların düşük yapma riskinde herhangi bir artış olmadığı belirtildi.

Araştırmaya göre, hamile kadınların yaklaşık yüzde 23'ünün en az bir doz aşılandığı belirtilirken, aşılananlar arasında yaklaşık yüzde 13'lük bir düşük oranının bulunduğu aktarıldı.

Uzmanlar, Covid-19 aşılarının onaylanmasına yol açan çalışmalara hamile kadınların dahil edilmemiş olmasına rağmen, aşıların onlar için de güvenli olduğunu ve hamilelik sırasında verildiğinde yeni doğan bebeklere bir miktar koruma sağlayabileceğini belirtti.
Bazı uzmanlar ise, Delta mutasyonunun hamile kadınlarda virüsün diğer mutasyonlarından daha şiddetli semptomlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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