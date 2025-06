Hamilelere kurban eti tüketimi konusunda uyarı!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hediye Dağdeviren, gebelikte bağışıklık sisteminin zayıfladığını söyledi.

Bu nedenle kurban eti tüketimine hamilelerin çok daha dikkat etmesi gerektiğini belirten Dağdeviren, "Gebeler taze kesilmiş kurban etini tüketmemelidir. Eti en az 1 gün dinlendirmeliyiz. Çünkü taze kesilmiş etlerin sindirimi çok daha zordur ve hazımsızlık problemlerine neden olabilir." diye konuştu.

Prof. Dr. Dağdeviren, etin pişmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çünkü iyi pişmemiş etlerde 'toksoplazma gondii' dediğimiz bir parazit enfeksiyonu olabiliyor. Bu da gebelikte hem gebeye hem bebeğe zarar veren bir durum. Dolayısıyla eti çok iyi pişirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Hamilelerin eti yağlı kavurma, kızartma gibi tüketmemesinin önemli olduğunu aktaran Dağdeviren, şöyle devam etti: "Çünkü bunlar yağlı gıdalar. Gebelikte zaten sindirim problemlerini çok sık görüyoruz. Dolayısıyla sindirimi çok daha zor olur. Bunun yerine haşlama, fırın gibi pişirme şekillerini tercih etmeliyiz. Bu şekilde de sindirim kolaylaşır. Yine etin yanında sindirimini kolaylaştırıcı, özellikle bol sıvı, bol sebze, salata türü besinleri daha çok tüketebiliriz. Bunlar da etin sindirimini kolaylaştırır. Etin saklama koşulları da çok önemli. Eti mutlaka uygun koşullarda ve buzdolabında saklamalıyız. Bir kez çıkardığımız ve dondurup çözdürdüğümüz eti bir daha asla dondurmamalıyız. Hamilelere kurban etini 1 porsiyon şeklinde günlük ortalama 100 gram olarak tüketmesini öneriyoruz."

Çetin, kırmızı etin hamilelik dönemi için önemli olduğunun altını çizerek, "Kırmızı et hamileler için protein açısından çok kıymetli bir kaynaktır. Ayrıca B12 ve çinko gibi vitamin ve mineraller açısından da zengindir. Dolayısıyla günlük veya en azından haftada 2-4 kez kırmızı et tüketimi öneriyoruz" dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sehtap Nazlı Kılıç Çetin ise hamilelerin Kurban Bayramı'nda et tüketimine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Dağdeviren, hamilelerin etin yanında C vitamini miktarını artırmasının önemli olduğunu, ayrıca günde 2 litre sıvı tüketmesi gerektiğini kaydetti.

"ET TÜKETİMİNDE AŞIRIYA KAÇILMAMALI"

Çetin, bayramda hamilelerin günlük et tüketiminde aşırıya kaçmamaları gerektiğini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hamilelerin bayramda maksimum 90-120 gram arasında günlük kırmızı et tüketimi yeterlidir. Aksi takdirde fazla miktarda doymuş yağ almış oluruz ve kilo artışının önüne geçemeyiz. Bu da beraberinde diyabet ya da hipertansiyon gibi riskleri artırabilir. Ayrıca kurban etini çoğunlukla haşlanmış ya da ızgara olarak tüketmelerini öneriyoruz. Yanında da C vitamini açısından zengin besinler tüketilmesi önemlidir. Öte yandan hamilelerin su tüketimine dikkat etmesi gerekiyor ama yemek esnasında su tüketimi önerilmez. Fazla tüketmeleri sindirim problemlerine neden olur. Zaten gebelikte anatomi değişir. Mide hacmi yukarıya çıktığı için bir miktar küçülür, reflüye neden olur."

Bayramda hamilelerin sütlü tatlı tüketmesi gerektiğini dile getiren Çetin, şerbetli, yapay tatlandırıcılı tatlılardan uzak durmalarının önemine dikkati çekti.