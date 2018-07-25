Van'da yaşayan ve hamilelik döneminde gözlerinde görme kaybı oluşan kadının beyninde 2 santimlik beyin tümörü tespit edildi. Ameliyat edilen kadın hem sağlığına kavuştu hem de bebeğinin sağlık durumu iyi.

İHA'nın haberine göre; Van'da yaşayan 34 yaşındaki ev hanımı Aysel Bozkurt, 2016 yılında 3'üncü çocuğuna hamileyken, sol gözünde ileri derecede görme kaybı yaşadı. Bir firmada elektrikçi olarak çalışan 43 yaşındaki eşi Reşit Bozkurt'la birlikte Van'daki bir hastaneye giden Bozkurt, hamile olduğu için MR çekilemedi.

Doktorlar hamilelik nedeniyle böyle bir sıkıntı yaşanabileceğini söyledi. Aysel Bozkurt'un gözündeki görme kaybı, bir kız bebek dünyaya getirdiği doğumun ardından düzeldi. Ancak birkaç ay sonra yeniden sol gözünde görme sorunu başladı. Ardından Bozkurt, 4'üncü kez hamile kaldı. Hamileliğin 6'ncı ayına gelindiğinde sol göz tamamen görmez hale gelirken, sağ gözünde de yüzde 50 kayıp oluştu. Bunun üzerine Bozkurt ailesi, durumu öğrenen bir yakınlarının önerisi üzerine Adana'nın Ceyhan ilçesine gitti. Burada hamile olduğundan dolayı MR çekemeyen doktor, "beyninizde tümör olabilir" diyerek başka bir doktora gönderdi.

2 SANTİMLİK TÜMÖR

Op. Dr. Rıdvan Açıkalın, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile radyoloji uzmanlarına danışarak, hastanın göz MR'ını çektirdi. MR sonucunda Aysel Bozkurt'un beyninde 2 santimetre boyunda bir tümör olduğu ve göz damarlarına baskı yaptığı, bunun da görme kaybına yol açtığı belirlendi. Açıkalın, sol gözün kurtulma ihtimalinin düşük olduğunu, hemen ameliyat yapılmazsa yüzde 50 görme kaybı olan sağ gözün tamamen kaybedilebileceğini söyledi. Bunun üzerine Aysel Bozkurt, gecikmeden ameliyat olmak istediğini belirtti. Açıkalın, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorlarının da destek verdiği ve anestezi ekibinin titizlikle görev yaptığı bir operasyon gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren ve mikrocerrahi tekniğinin uygulandığı, göze herhangi bir müdahalenin olmadığı ameliyatla Bozkurt'un beynindeki 2 santimetre boyundaki tümör alındı. Patoloji incelemesinde, tümörün iyi huylu olduğu belirlendi. Anne karnındaki bebeğin herhangi bir zarar görmediği ameliyattan kısa bir süre sonra sağ gözdeki görme kaybı tamamen ortadan kalkarken, sol gözde beklendiği gibi bir düzelme olmadı. Ancak Bozkurt, sol göründe gölgeler oluştuğunu söyledi.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Dr. Açıkalın, göz uzmanı doktorların verdiği bilgiye göre sol gözde düşük de olsa kurtulma şansının bulunduğunu, ancak bununla ilgili zaman ve yüzde konusunda öngörüde bulunulamadığını ifade etti. Çıkarılan tümörün iyi huylu olduğunu vurgulayan Açıkalın, "Tümör, göz sinirlerinin, ana beyin damarlarının ve hipofiz bezinin olduğu bölgede bulunduğu için kritik bir ameliyat oldu. Ancak bunlara zarar vermeden operasyonu gerçekleştirdik. Hastamız ve bebeği gayet iyi" dedi.

Aysel Bozkurt ise "Ameliyatım güzel geçti. Sadece hafif bir baş ağrım var. Göremediğim için dışarı çıkamıyordum. Tamamen kör olmaktan korkuyordum. Şimdi bir gözümde hiç sorun kalmadı. Diğerinde ise gölgeler görüyorum. Artık tek düşündüğüm şey bebeğimi sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmek" diye konuştu.