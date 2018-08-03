Hamilton - Hearts rakamlar

İskoçya Premiership maçında Hamilton ile Hearts, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Ev sahibi Hamilton, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Hearts, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 321 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hamilton kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Hearts sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Hamilton önceki hafta Kilmarnock mücadelesinde 1-2 yenildi.

Hearts ise Aberdeen karşılaşmasında 2-0 kazandı.

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