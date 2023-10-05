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        Haberler Dünya Amerika ABD, İran'dan el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı

        ABD, İran'dan el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı

        Beyaz Saray, İran'ın Yemen'deki Husi milislere gönderdiği düşünülen ve ABD tarafından el konulan 1,1 milyon merminin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 01:30 Güncelleme: 05.10.2023 - 01:30
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        ABD, İran'dan el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı
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        ABD el koyduğu İran'a ait 1,1 milyon merminin Ukrayna'ya gönderildiğini teyit etti.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        İran'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararını ihlal ederek, Yemen'deki Husi milislere gönderdiği düşünülen 1,1 milyon mermiye aralıkta ABD tarafından el konulduğunu anımsatan Jean-Pierre, bu mühimmatın Ukrayna'ya verildiğini doğruladı.

        AA'nın haberine göre; Sözcü Jean-Pierre, "ABD Merkez Komutanlığına bağlı deniz kuvvetleri, uluslararası hukuku ihlal ederek İran Devrim Muhafızlarından Yemen'deki militan gruplara giden bu mühimmatlara el koydu." dedi.

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        İran'ın bu hareketinin, BM Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı kararının ihlali olduğunu belirten Jean-Pierre, "Ukrayna'nın tiranlığa karşı özgürlük mücadelesini desteklemek ve İran'ın bölgede ve ötesinde istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini engellemek için adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Jean-Pierre, Ukrayna'ya yaptığı mühimmat yardımının ABD'nin bu konuda verdiği sözün arkasında durduğunun kanıtı olduğunu söyledi.

        ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran tarafından Yemen'e gönderildiği tespit edilen 1,1 milyon merminin aralık ayında yelkenli, ahşap bir gemide ele geçirildiği ve 7,62 milimetrelik mermilerin "Ukrayna'ya nakledildiği" bildirilmişti.

        CENTCOM, ABD'nin mühimmatların mülkiyetini, 20 Temmuz'da Adalet Bakanlığının müsadere kararıyla kazandığını kaydetmişti.

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        #ABD
        #iran
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