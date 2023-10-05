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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Lugano maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı şifreli mi şifresiz mi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Lugano maçı saat kaçta hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak. Beşiktaş - Lugano maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

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        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:59
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak.

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        Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak.

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        Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman yönetecek. Mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Erez Papir ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

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        238. kez Avrupa maçı

        UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 238. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 237 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 314 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 352 gol gördü.

        5

        Eksikler

        Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Mert Günok ve Gedson Fernandes bu maçta forma giyemeyecek. Rebic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

        6

        Ersin

        7

        Rosier

        8

        Bailly

        9

        Colley

        10

        Masuaku

        11

        Amir

        12

        Salih Uçan

        13

        Chamberlain

        14

        Ghezzal

        15

        Muleka

        16

        Aboubakar

        Haberi Hazırlayan: Oğuzhan Genç
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