Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
Ankara'da, Lütfiye-Eren Ergenli çiftinin, evliliklerinin 7'nci yılında tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen çocukları 4 yaşındaki Muhammed Ergenli, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı
Ankara'da kaza, önceki gün saat 20.45 sıralarında, Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde meydana geldi.
ANNESİYLE DOLMUŞA BİNDİ
DHA'da yer alan habere göre Muhammed Ergenli (4), annesi Lütfiye Ergenli ile marketten eve dönmek için dolmuşa bindi.
YOLUN KARŞISINA GEÇİYORDU
Annesinden önce dolmuştan inen Muhammed Ergenli'ye, yolun karşısına geçerken plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs çarptı.
ÇOCUK 10 METRE SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle çocuk, yaklaşık 10 metre savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlıkçıların kontrolünde Muhammed Ergenli'nin öldüğü belirlendi. Ergenli'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Haymana ilçesi Kavakköy'e gönderildi.
KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Lütfiye-Eren Ergenli çiftinin tek çocukları olan Muhammed Ergenli'nin, tüp bebek tedavisiyle dünyaya geldiği öğrenildi. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalar sürüyor.