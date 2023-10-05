Dünyanın fakir ülkelerinden biri... Gine sahillerindeki çöp yığınları büyük tehlike oluşturuyor!
Dünyanın fakir ülkeleri arasında yer alan Gine sahillerindeki biriken çöp yığınları çevre ve insan sağlığı için büyük tehlike oluşturuyor
Batı Afrika'nın Atlas Okyanusu'na açılan Gine Cumhuriyeti, diğer Afrika ülkeleri gibi doğal kaynakları bakımından zengin ancak halkın geçim ve alım gücü sıralamasına bakıldığında dünyanın fakir ülkeleri arasında yer alıyor.
Fransa'nın uzun yıllar sömürüsü altında kalan Gine, altyapı yetersizliği ve kaynak noksanlığı gibi sebepler başta olmak üzere, başkent Konakrinin sahil bölgelerinde toplanan çöpler, çevre ve insan sağlığına tehlike oluşturuyor.
Sahil yakınında top oynayan çocuklar, çöp yığınlarından olumsuz etkileniyor.