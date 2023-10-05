Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
Hakkari Yüksekova'da dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ilçe adeta kayboldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
DHA'nın haberine göre Yüksekova'da dün akşam saatlerinde etkili olan sis, sabaha karşı daha da arttı.
Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.
Bazı sürücüler araç farlarını yakarak trafikte ilerlerken, aralıklarla yağmurun etkili olduğu ilçede dağların zirveleri de beyaza büründü.