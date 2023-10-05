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        Haberler Gündem 3. Sayfa İNŞAATTA FACİA! Son dakika haberi: Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!

        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!

        İstanbul'da, bir inşaatın temelindeki suda cesedi bulunan 3 kardeşin cenazeleri, dün gözyaşları içinde toprağa verildi. 3 kardeşin, inşaat alanında bulunan topa ulaşmak isterken boğulduğu öne sürüldü. Baba Ayvaz Sağın da yaptığı açıklamada suyun üzerindeki topu almaya çalışan çocuklarının tek tek gölete düştüğünü söyledi. Öte yandan çocuklardan birinin suyun kenarında yürürken ayağının kayıp düştüğü, diğerlerinin de onu kurtarmaya çalışırken boğuldukları da ileri sürüldü. 3 kardeşin ölümüne neden olan sudaki topun fotoğrafı ortaya çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.10.2023 - 07:53 Güncelleme: 05.10.2023 - 07:58
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        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
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        İstanbul Sancaktepe'de, Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi 75 numara yakınlarında oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin 2 Ekim'de akşam saatlerinde kaybolması üzerine polis ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

        BİR ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜ

        AA'da yer alan habere göre arama çalışmaları sürerken, dün sabaha karşı Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki bir inşaatın görevlisi, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde çocuk cesedi görünce durumu polise bildirmiş, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        3 KARDEŞİN CESEDİ ÇIKARTILDI

        Gelen itfaiye ekiplerince yağmur suyunun tahliye edilmesi sonrası 3 çocuğun cesedi, ekiplerce buradan çıkarılmıştı. Yapılan incelemede cesetlerin, önceki gün kaybolan 3 kardeşe ait olduğu anlaşılmıştı.

        CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

        Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki cemevi inşaatının yağmur suyuyla dolu temelinde gece saatlerinde cansız bedenleri bulunan Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşler için Sancaktepe Saruhan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

        3 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ

        Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda kişi, baba Ayvaz Sağın'a taziye dileğinde bulundu. Sağın kardeşlerin cenazeleri, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        TOPA ULAŞMAK İSTERKEN SUYA DÜŞTÜLER İDDİASI

        DHA'da yer alan habere göre 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın'ın şantiye alanındaki topa ulaşmak isterken suya düşerek boğuldukları öne sürüldü. Baba Ayvaz Sağın da yaptığı açıklamada suyun üzerindeki topu almaya çalışan çocuklarının tek tek gölete düştüğünü söyledi. Öte yandan çocuklardan birinin suyun kenarında yürürken ayağının kayıp düştüğü, diğerlerinin de onu kurtarmaya çalışırken boğuldukları ileri sürüldü.

        TOPUN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

        Bu arada su içindeki topun fotoğrafı da ortaya çıktı. Topun çocuklara mı yoksa başkasına mı ait olup olmadığı ise henüz tespit edilemedi.

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