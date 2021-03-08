"DÜNYA DEĞİŞTİ"

Ataizi, son dönemde sosyal medya fenomenlerinin oyunculuk yapması konusunda da ön yargılı olmadığını söyledi.

Ünlü oyuncu, bu durumu arz-talep meselesiyle açıklayıp, "Genelde iyi yapım şirketleri gerçekten oyunculardan kast oluşturuyorlar. Ama oyuncudur aynı zamanda sosyal medyası kuvvetlidir o başka bir şey. Sosyal medyası kuvvetli diye onun üzerinden gidildiğini pek görmedim. Ben öyle tepkili değilim. Amerika'da da gerçek oyuncular bir de sosyal medya fenomenleri var. Onlar da kendi kitlesine hitap ediyor, bu biraz arz-talep meselesi gibi. Talep varsa bu kişiler bunu yapıyor ve seyirci de buluyorlar. Sadece oyunculuk anlamında değil, mesela YouTube'a bir şey yapıyorlar çok sevilip izleniyor. Dünya değişti sosyal medyadan da farklı insanlar çıktı. O taraftan da bu taraftan da olsun... Herkes aynı tip, aynı ekolden gelecek diye birşey de yok, farklılıklar da olsun. Ben o kadar tepkili değilim bu duruma" şeklinde konuştu.