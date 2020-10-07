Hande Ataizi: Oğlum her çocuk gibi eğitimini okulunda alacak

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Oyuncu Hande Ataizi, önceki gün sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir restoranda baş başa öğle yemeği yiyen ikili, daha sonra alışveriş merkezinde kısa bir gezintiye çıktı.

Ataizi, "Pandemi sürecinden dolayı bazı ünlülerin çocuklarını okula yollamayıp, evde özel hoca tutmasını nasıl karşılıyorsunuz? Siz de böyle bir şey düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Hande Ataizi, konuyla ilgili, "Oğlum her çocuk gibi eğitimini okulunda alacak. Bizim öyle bir düşüncemiz yok. Zaten Leon, okula gitmeyi istiyor" açıklamasında bulundu.