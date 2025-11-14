Hande Doğandemir, evlilik tarihini açıkladı

Hande Doğandemir, sevgilisi Emre İzer'den evlilik teklifi almıştı. Doğandemir, katıldığı bir etkinlikte ilişkisi ve teklif hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Hande Doğandemir; "Her şey yolunda. Zaten hiç saklamadım, çok güzel giden bir ilişkim var. Maşallah diyelim" ifadelerini kullandı.

Evlilik tarihi sorusuna; "İnşallah seneye, havalar güzelleşince bakacağız" yanıtını veren Hande Doğandemir; "Kır düğünü mü olacak?" sorusuna ise "Vallahi, hiç düşünmedik, gerçekten bilmiyorum. Önemli olan, keyif alacağımız ve sevdiklerimizle güzel vakit geçireceğimiz bir gün olması" dedi.

Evlilik teklifinde çok duygulandığını da belirten Hande Doğandemir; "Çok duygulandım. Çok sade, kendi aramızda bir an yaşadık. Düğün de öyle olacak" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram