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        Haberler Magazin Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın alışveriş günü - Magazin haberleri

        Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın alışveriş günü

        Geçtiğimiz günlerde 'ayrılık' iddialarını yalanlayan Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Nişantaşı'nda görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 12:25 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:42
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        Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Çift, alışveriş yaparken görüldü.

        Geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan "ayrıldılar" şeklindeki dedikodularını yalanlayan ikili, bu kez de birlikte görüntü vererek, söz konusu iddiaları çürüttü.

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        #Hakan Sabancı
        #Hande Erçel
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