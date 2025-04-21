Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın alışveriş günü
Geçtiğimiz günlerde 'ayrılık' iddialarını yalanlayan Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Nişantaşı'nda görüntülendi
Giriş: 21.04.2025 - 12:25 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:42
Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Çift, alışveriş yaparken görüldü.
Geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan "ayrıldılar" şeklindeki dedikodularını yalanlayan ikili, bu kez de birlikte görüntü vererek, söz konusu iddiaları çürüttü.
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