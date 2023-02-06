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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın kaçış planı

Yaklaşık üç aydır aşk yaşadıkları iddia edilen Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Nişantaşı'ndaki bir mekanda bir araya geldi. Geç saatlere kadar eğlenen ikili, birlikte görüntülenmemek için çaba sarf etti

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  • Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın kaçış planı - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; İsimleri aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Nişantaşı'ndaki bir mekanda buluştu. Kalabalık bir grup ile yemek yiyen ikiliyi, bir süre sonra arkadaşları baş başa bıraktı.
  • Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın kaçış planı - Magazin haberleri

    Geç saatlere kadar eğlenen Hande Erçel ile Hakan Sabancı, birlikte görüntü vermemek için çaba sarf etti. 
  • Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın kaçış planı - Magazin haberleri

    Hande Erçel ile Hakan Sabancı, daha sonra mekandan farklı zaman aralıklarıyla çıkış yapmayı tercih etti.
  • Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın kaçış planı - Magazin haberleri

    Hande Erçel, arka kapıdan çıkıp gazetecilerin sorularına yanıt vermezken, Hakan Sabancı ise mekanın başka bir kapısına yanaşan otomobiline koşar adımlarla binerek oradan ayrıldı. 
  • Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın kaçış planı - Magazin haberleri

    "HAYATIMDA KİMSE YOK" DEMİŞTİ

    Öte yandan Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddialarına sinirlenen Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" açıklamasını yapmıştı.
  • Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın kaçış planı - Magazin haberleri

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