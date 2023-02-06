Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; İsimleri aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Nişantaşı'ndaki bir mekanda buluştu. Kalabalık bir grup ile yemek yiyen ikiliyi, bir süre sonra arkadaşları baş başa bıraktı.