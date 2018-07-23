KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftaya dış ortamlara bağlı işlerinizle, seyahatler veya ticari konularla başlayabilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Gün içinde kafa karışıklıkları önemli işlerinizde sizi zorlayabilir. İş alanlarınızdaki titizliğinizle kolay memnun olmayacaksınız. Bu hafta en zorlu haftalardan bir tanesi. Hem merkür gerileyecek, hem de marsyen bir Ay tutulması etkisi altında olacağız.
Salı günü iş ilişkilerinizde ve sağlığınızı ilgilendiren konularda yanıltıcı ve aldatıcı etkilere karşı dikkatli olmalısınız. Yanınızda çalıştırdığınız insanlardan beklentileriniz karşılanmayabilir veya siz birilerinin yanında çalışıyorsanız istediğiniz verimi vermek ve almak kolay olmayacak. İlişkilerinizdeki hayalkırıklıkları ve sıkıntılar devrede olabilir.
Çarşamba günü borsada yatırım yapıyorsanız, spekülatif işleriniz varsa dikkatli olun. Para alanınızda ani değişimler, farklı davranma isteği, bu tarihte sizi zorlayabilir. Eğlence, çocuk ve aşk harcamalarınızı kontrol altına almaya çalşn. Aşk hayatınızda sevdiğiniz insana yardım etme isteğiniz yüksek.
Perşembe günü Merkür bu yılın 2. Gerilemesini gerçekleştirecek. Bu gerilemede 19 ağustos a kadar aşk hayatınıza veya çocuğunuzla olan iletişiminize dikkat etmeniz gerekebilir. Özel hayatınızda kendinizi yanlış ifade edebilir, yanlış anlaşılmalardan kaynaklı olarak sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Önemli işlere başlamamakta fayda var ama illa ki yapacaksanız üzerinden birkaç kez geçerek ilerlemeye özen gösterin. Yine bu dönemde eski ilişkiler, eski iletişim sıkıntıları karşınıza gelebilir.
Cuma günü gece saatlerinde oluşan Tam Ay tutulması sosyal çevrenizle yaşadığınız olayları hızlandırılmış bir şekilde karşınıza getirebilir. Arkadaşlarınızla aranızda önemli konular dönebilir, geçmiş hesaplaşmalar ortaya çıkabilir. Ya da onların hayatındaki duygusal bir mesele sizi de etkileyebilir. Yaşayacağınız olaylar sizi sinirli ve agresif kılacak sevgili Koçlar. Bu dönemde özel hayatınıza ve sevdiklerinize daha fazla önem vermelisiniz o zaman daha rahat atlatacağınız bir döngü yaşayacaksınız.
Cumartesi günü kariyeriniz için güçlü ve etkili insanların yardımıyla güzel iş ilişkileri geliştirebilirsiniz. Kendinizi bu dönemde işinize verebilir ve bunun sonucunda istediğiniz mükafatı alabilirsiniz.
BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanıza ortak parasal işleriniz ve bu alanda yapılması gereken işlerinizle başlayacaksınız sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Eğlence ve aşk hayatınız için yapmanız gereken harcamalar veya alışverişler bu Pazartesi sizi tatminsiz kılabilir. Sosyal çevrenizdeki insanlardan alacağınız tavsiyelerin işinize yaramadığını görebilirsiniz. Bu hafta oldukça dikkatli adımlar atmalısınız zira hem merkür gerileyecek, hem de eylemlerimizi etkileyecek bir ay tutulması yaşayacağız.
Salı günü aşk hayatınızda bazı hayalkırıklıkları veya ilişki sorunları oluşabilir. Sevdiğiniz insana gereğinden fazla değer verdiğinizi ve bu değerin karşılığını alamadığınızı düşünebilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki insanların ön ayak olacağı bir ilişki sizi yanıltabilir. Varsa çocuğunuzla olan ilişkinizde de sorunlar oluşabilir.
Çarşamba günü aile eşrafından büyüklerinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Farklı ve değişken davranışlarınız, onlardan almanız gereken onayı zora sokabilir. Evliyseniz kendi kurduğunuz ailenizde sorunlar yaşabilirsiniz. Fedakar bir iletişim herşeyin anahtarı olabilir.
Perşembe günü iletişim gezegeni Merkür geriliyor. Ev, aile ve yuva alanlarınızda gerileyecek olan merkür, bu konularda iletişim sıkıntılarını karşınıza getirebilir. Aile içinde daha öncede oluşan bir konu yeniden gündeme gelebilir veya kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılabilirsiniz. Emlakla ilgili, evinizle ilgili büyük adımlardan, önemli adımlardan ve alımlardam 19 Ağustos’a kadar kaçının. Yapmak zorunda kalırsanız şartları birkaç kez üzerinden geçin ve yasal boşluklar bırakmayın.
Cumartesi günü aşk hayatınızda sevdiğiniz insanla ilişkiniz derinden ve yoğun olabilir. Sevdikleriniz sizinle aynı pencereden bakacak, sizin güçlü ve etkili düşüncelerinizin arkasında olacaklar.
Cuma gece saatlerinde oluşan Tam Ay tutulması, kariyerinizde önemli konu ve olayları hızlandırabilir. Sizi hırslandıran konular artacak, geçmişten gelen eylemlerinizin sonuçlarıyla karşılaşabilir, sinirli ve tepkisel olabilir, anlık kararlar almaya yatkın olabilirsiniz. Tam tutulma zamanı bunu yapmayın. İşinizdeki beklenmedik değişim ve gelişmelerin aile yaşantınızı olumsuz etkilemesine izin vermeyin.
İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanıza özel hayatınıza ve ikili ilişkilerinize odaklanarak başlıyorsunuz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Aile hayatınızda mutluluğu ve huzuru bu Pazartesi elde etmek kolay olmayabilir. Olumsuz bakış açısından uzak durun. Önemli insanlar tarafından kolay etki altına girebilir, kararsızlıklarınızı tetikleyebilirsiniz. Bu hafta en zorlu haftalardan bir tanesi. Hem merkür gerileyecek, hem de marsyen bir Ay tutulması etkisi altında olacağız.
Salı günü aile ilişkilerinizde, anne- baba ilişkilerinizde bazı hayalkırıklıkları, yanılgılar oluşabilir. Onlardan beklediğiniz davranışı bulamayacağınız gibi, onlar da sizi aynı noktadan görebilirler. Onlardan bir beklentiniz varsa bu beklentinizi daha düşük tutumanızda ve gerçekçi davranmanızda fayda olacak.
Çarşamba günü beklenmedik olaylar, yakın çevre iletişiminizi bozabilir. Değişik ve farklı davranışlarınız, en çok yakın çevrenizde bulunan insanları ve koşulları etkileyecek. Biraz anlayışlı olmaya çalışın. Arkadaşlarınızla ve çevrenizle yaşadıklarınızı paylaşmalısınız.
Perşembe günü merkür iletişim evinizde gerileyecek. 3 hafta boyunca yakın çevrenizle olan iletişiminize dikkat edin. Bir eşyanız, elektronik aletleriniz bozulabilir, iş hayatınızda randevularınızı karıştırabilir, bazı evraklarınızı kaybedebilirsiniz. Arabanızda da sorun çıkabilir. Önemli işlerden ve başlangıçlardan uzak durmanız gereken bu dönemde önemli bir girişim içine girecekseniz şartları ve koşulları iki kez gözden geçirmeyi unutmayın.
Cuma günü gece saatlerinde oluşan Tam Ay tutulması, sizin seyahat, eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, hukuk, ticaret alanlarınızı etkileyecek. Bu tutulmayla beraber bu alanlarda beklenmedik duygusal konu ve olaylara, geçmişten gelen eylemlerinizin sonuç ve kararlarına açıksınız. Bu konularda önemli gelişmeler yaşanabilir ya da bu alanda birtakım sıkıntı ve sorunlar varsa bu sıkıntı ve sorunların ön plana çıktığına şahit olabilirsiniz. Yine bu ay tutulması eğitimsel konuları hızlandırıyor. Eğitim hayatınızda alacağınız kararlar ve atacağınız adımlar çok önemli olacak sevgili ikizler.
Cumartesi günü, aile ilişkilerinizde ortaklaşa parasal konularda kendinizi güçlü hissedebilir, sevdikleriniz üzerinde etkili bir izlenim bırakabilirsiniz. Aile hayatınız için uğraşmak ve ilişkilerinizi derinleştirmek önem kazanıyor.
YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftaya günlük işleriniz, tamamlanması ve halledilmesi gereken koşturmalarınızla başlayabilirsiniz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Yakın çevrenizle beraber planladığınız gününüzde istediğiniz verimliliği almanız kolay olmayacak. Uzaklardan duyacağınız haberler sizi yanıltabilir ve duygu değişimlerinizi hızlandırabilir. Bu hafta en zorlu haftalardan bir tanesi. Hem merkür gerileyecek, hem de marsyen bir Ay tutulması etkisi altında olacağız.
Salı günü hem ailevi konularda, hem arkadaşlık ve yakın çevre ilişkilerinizde bazı hayalkırıklıkları ve sorunlara açık olabilirsiniz. İlişkilerde kafanız ve durumlar net olmayabilir veya siz düşüncelerinizde bazı insanlara gereğinden fazla paye vermeye meyilli olabilirsiniz.
Çarşamba günü sosyal ortamlarınızdaki değişimler, sıradışı oluşumlar sizin para alanınızı etkiliyor olacak. Arkadaş ilişkilerinizde, iş alanlarınızda parasal meselelerde düşünmeden köprüleri yıkmak yerine sakin durmayı ve mantıklı davranmayı tercih etmelisiniz.
Perşembe günü Merkür para ve ticari alanlarınızda gerileyecek. Bu tarihten sonra Ağustos’un ortasına kadar büyük paralar harcamaktan kaçının, ticari girişimde ve yatırımlarda bulunmamaya özen gösterin, Yapmak zorundaysanız koşulların veya anlaşmaların üzerinden birkaç kez geçmeye çalışın. Yasal boşluklardan uzak durun. Geçmişte beraber iş yaptığınız insanlarla işlerinizi devam ettirebilirsiniz.
Cuma günü gece saatlerinde oluşan Tam Ay Tutulması, sizin ortaklaşa para alanlarınızı etkileyecek. Ortak parasal konularda, eşinizin ya da partnerinizin hayatındaki parasal konularda beklenmedik bazı duygusal stresler, eski çözülmesi gereken konular daha fazla gündeminizde yer edebilir. Belki de ortaya çıkacak bir vergi, bir borç, bir ödeme, bugünlerde hayatınızda hızlı ve beklenmedik gelişmelere sebebiyet verebilir ya da bir miras konusu gündeme gelebilir. Boşanma ve nafakayla ilgili konular da bu Parçalı Ay Tutulması ile beraber hızlandırılmış bir şekilde gündeminizde yer alacak.
Cumartesi günü doğru iletişimle özel hayatınızda sevdiğiniz insanla tutkularınızı paylaşabilir, yakın çevrenizdeki insanlarla güzel planlar içine girebilirsiniz. Özel ilişkilerinize dair sevdiklerinizden güç ve destek bulacaksınız.
ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanıza keyifli işlerle, varsa çocuğunuzla ilgili konulara önem vererek başlıyorsunuz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Risk almayı sevebilirsiniz ama bu haftabaşı riskli adımlarda memnuniyetiniz yüksek olmayabilir. Parasal konular kolay neşenizi kaçırabilir, banka işlerinizde kararsızlıklarınıza dikkat edin. Bu hafta en zorlu haftalardan bir tanesi. Hem merkür gerileyecek, hem de marsyen bir Ay tutulması etkisi altında olacağız.
Salı günü parasal konularda hayalkırıklıkları ve sorunlara dikkat edin. Önemli bir alışverişiniz varsa kolay aldanmalara ve kanmalara karşı kendinizi hazırlayın ya da dikkatli olun. İlişkilerde parasal konularda sorunlara açık olacaksınız. Eşinizin veya partnerinizin parasal meselelerle sizden farklı bir şekilde baş ettiğini görebilirsiniz. Karşı tarafa çok yüklenmeyin.
Çarşamba günü iş alanlarınızda patronlarınızla olan ilişkilerinizde zorlanmalar ve sürtüşmeler söz konusu olabilir, göz önünde olacağınız ortamlarda davranışlarınıza dikkat edin, isyankar davranmamaya özen gösterin. Size ne yapılması gerektiği söylendiğinde cinleriniz tepenize çıkabilir. Tanımadığınız insanlardan nasihat almaya açık olun.
Perşembe günü iletişim gezegeni Merkür geriliyor. Kişisel alanınızda gerileyecek olam Merkür yanlış anlaşılmaları ve yanlış adımları hayatınıza taşıyabilir. Özellikle parasal işlerinizde yanlış adımlardan ve girişimlerden uzak durun. 19 Ağustos’a kadar yeni başlangıçlar yapmamaya, imza atmamaya çalışın. Yapacaksanız şartların değişeceğini göz önünde bulundurmalı ve yasal boşluklardan uzak durmalısınız. Daha önceden iş yaptığınız insanlarla bağlantılarınızı devam ettirebilir ve yeni işbirliklerine girebilirsiniz.
Cuma günü gece saatlerinde oluşan Tam Ay tutulması özel hayatınızı etkileyecek. İlişkiler adına beklenmedik durum ve koşulların ortaya çıkacağı bir tutulma yaşayacaksınız. Evlilik, söz, nişan, bir ilişkiye adım atma gibi kararlar da bu tutulmada hayatınızda cereyan edebilir, eski bir konuyla, bir eylemle yeniden uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Beklenmedik bir taşınma da söz konusu olabilir.
Cumartesi günü işinizdeki etkili gücünüzü para kazançlarına dönüştürecek güçlü bağlar ve ilişkiler içine girebilirsiniz. Parasal işlerinizde tutkulu adımlar size kazandırabilir.
BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız aile hayatınıza, yuvanızda yapılması gereken işlerinizle başlıyor sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Kendi isteklerinizi ön planda tutmanız bu Pazartesi ev ortamlarınızdaki memnuniyetsizlikleri arttırabilir. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanın aklınızı bulandırması ve kararsızlıklarınızı arttırması söz konusu olabilir. Bu hafta en zorlu haftalardan bir tanesi. Hem merkür gerileyecek, hem de marsyen bir Ay tutulması etkisi altında olacağız.
Salı günü özel hayatınızda ve ortaklı işlerinizde hayalkırıklıkları ve sorunlar oluşabilir. Sevdiğiniz kişiyle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Tüm bunlar karşı tarafın kararsızlığından ve hayatındaki belirsizlikten kaynaklanabilir. ilişki sorunları sizi mutsuz kılabilir ama bu konulara gereğinden çok kafanızı takmamaya çalışın.
Çarşamba günü uzak çevrelerde, seyahatte, tatilde veya daha az tanıdığınız insanların yanında kolay sinirlenmelere ve tepki vermelere açıksınız. Alacağınız haberler karşısında, insanlarla anlaşmak ve uzlaşmak zor olabilir. İnatçılık ve ısrardan kaçının.
Perşembe günü iletişim gezegeni Merkür geriliyor. Geçmiş konu ve olaylara gömülü olabilirsiniz. Kadersel olayların bu Merkür gerilemesinde çözülmesi gerekecek. Atladığınız, hasıraltı ettiğiniz konularla, gündemlerle bu Merkür gerilemesinde kesinlikle yüzleşmeli, önemli adımlardan ve başlangıçlardan kaçınmalısınız. Yapmak zorunda kalırsanız şartların ve durumları birkaç kez gözden geçirmeyi unutmayın. Merkür gerilerken atılan adımlar, Merkür düzeldiğinde şartları ve koşulları değişmiş olarak karşınıza gelebilir.
Cuma günü gece saatlerinde Tam Ay Tutulması yaşanacak. Bu tutulmayla beraber sağlık koşullarınızla ilgili zorlanabilirsiniz. Bakmakta olduğunuz birtakım insanlar varsa, evinizde beslediğiniz birtakım hayvanlar varsa bu tutulma civarında gözünüz onların üzerinde olsun. Onların sağlığını ve bakımını ihmal etmemeniz gereken günlerdesiniz. Sağlığınızdaki bozulmalar da sizi fazlasıyla yorabilir. Bu süreçte asabiyete karşı dikkatli olun. Tansiyon iniş-çıkışları, dolaşım sistemindeki birtakım rahatsızlıklar ve sinirsel gerginlikler bu Ay Tutulması ile birlikte devreye girebilir sevgili Başaklar. Yine günlük işlerinizde, iş hayatınızda geçmiş dönemde attığınız adımların, eylemlerin karmik etkileri duygusal olarak sizi zorlayabilir.
Cumartesi günü aşk hayatınızda güçlü ve kalıcı bağlar kurmanız mümkün. Sevdiğiniz insanla bir arada olmak isteyecek ve onun üzerinizdeki gücünü göstermesini seveceksiniz.
TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız yakın çevrenizle yapacağınız işlerinizle başlıyor sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Yapmanız gereken işleriniz varsa bu haftabaşı isteksizliğiniz ve kararsızlıklarınız yüksek olabilir. İşlerinizi iyi organize etmeli, başka günlere bırakmamalısınız. Bu hafta en zorlu haftalardan bir tanesi. Hem merkür gerileyecek, hem de marsyen bir Ay tutulması etkisi altında olacağız.
Salı günü alacağınız bazı haberler sizi hayalkırıklığına uğratabilir. Özellikle iş hayatınızdaki belirsizliklere çok fazla takılmamalısınız. İlişkilerinizde ve iş bağlantılarınızda kendinizi kandırmaktan ve diğer insanlara kapılıp gitmekten uzak durun.
Çarşamba günü ortaklaşa para işinde olduğunuz arkadaşlarınızla bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Parasal konulara farklı ve değişik yaklaşımınız, iş yaptığınız insanlar tarafından kabul görmeyebilir. Parnerinizin desteğine ihtiyacınız olabilir. Onunla olan bağlantılarınızı doğru adımlarla yenileyebilirsiniz.
Perşembe günü iletişim gezegeni Merkür geriliyor. Sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla olan iletişiminize bu süreçte dikkat edin. Yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Önemli işlere kalkışmayın, yeniliklerden uzak durun ama karşınıza bir fırsat gelirse, şartları ve koşulları birkaç kez gözden geçirmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızın hayatındaki sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Yine bu dönemde eski arkadaşlarınızla bağlantılarınız artabilir.
Cuma günü gece saatlerinde oluşan Tam Ay Tutulması, aşk hayatınızı tetikleyecek sevgili Teraziler. Bu Tutulmaya denk gelen günlerde aşk hayatınızda hareketlenmeler oluşabilir. Yine aşk hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Çocukla ilgili oluşumlar, çocuğunuzla ilgili konular beklenmedik bir şekilde duygusal konulara bağlanabilir ve siz hayatınızda çok hızlı şekilde bu konulara yer açabilirsiniz. Sanatsal bir işle uğraşıyorsanız, kreatif birtakım işleriniz varsa yine bu Ay Tutulması ile beraber bu işlerinizin hızlandığını görebilirsiniz. Sinirsel gerginliklere, agresif tutumlara, içinizde biriktirdiğiniz öfkeye bu tutulmada dikkat edin. Sosyal çevreniz ve kendi hayatınız arasında kalabilirsiniz.
Cumartesi günü aile ilişkilerinizi onarmak ve sağlam temeller üzerine oturtmak için kolları sıvayabilirsiniz. Aile hayatınızdaki güçlü kişilerden hayat gidişatınız ve yönünüzle ilgili destek ve yardımlar alabilirsiniz.
AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanıza parasal işlerinizin üzerine eğilerek başlayacaksınız sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Bu Pazartesi önemli ve riskli parasal işleriniz varsa dikkatli olmaya çalışmalısınız. Kararsızlıklarınız adım atmanız gereken noktalarda sizi geciktirebilir. Arkadaşlarınızla bir işiniz veya organizasyonunuz varsa çok fazla keyif alamayabilirsiniz. Bu hafta en zorlu haftalardan bir tanesi. Hem merkür gerileyecek, hem de marsyen bir Ay tutulması etkisi altında olacağız.
Salı günü bazı arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde sorunlara ve sıkıntılara açıksınız. Sosyal çevre ilişkileriniz üzerinizde hayalkırıklığı yaratabilir. İlişkilerden veya kadınlardan yana şansınız yüksek olmayacak. Bu dönemde bir ilişkiye başlamamaya özen gösterin.
Çarşamba günü özel hayatınızda, göz önünde olacağınız ortamlarda ilişkiniz kopma noktasına gelebilir. Veya beraber çalıştığınız, ortak iş yaptığınız insanlarla anlaşmakta zorluklar görülebilir. Bir takım arkadaşlarınızın tavsiyesine kulak verebilirsiniz ama kendi iç sesinizi de es geçmeyin.
Perşembe günü iletişim gezegeni Merkür kariyer ve toplum önü işlerinizde sıkıntı ve iletişim problemlerini karşınıza getirebilir. 19 Ağustos’a kadar önemli girişimlerden uzak durmalısınız. Önemli bir adımınız olacaksa şartarı ve durumları 2 kez gözden geçirmeyi ihmal etmeyin. Toplum önü konuşmalarınızda yanlış anlaşılabilirsiniz. Daha önceden iş yaptığınız insanlarla olan iletişiminiz bu dönemde hızlanabilir.
Cuma günü akşam saatlerinde oluşan Tam Ay tutulmasıyla beraber ailevi ilişkilerinizde hızlı ve tedirgin edici bir şekilde gelişen durumlar söz konusu olabilir. Yine aileyle ilişkiler adına koparıcı ve huzursuz etkiler altında olabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde kendinizi güvende ve huzurlu hissetmekte zorlanacaksınız. Aynı zamanda geçmişle ilgili olaylar, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir. Alışılmış davranış kalıplarınız ve motivasyonlarınız değişebilir. Bu değişimler iş hayatınıza da yansıyacak, iş ve kariyer konularıyla da bir anlamda ilgili olacaksınız. İlişkilerinizi ve iletişiminizi doğru şekilde devreye sokarsanız sıkıntıları kolay aşacaksınız.
Cumartesi günü etkili ve güçlü iletişiminizle sosyal çevrenizde yeni insanlarla güzel bağlar kurabilirsiniz. Yine arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz güçlenebilir. Özel hayatınızda da derin bağlar kurmaya yatkın olacak, ilişkinizde sıkıntılar varsa bunları kolay aşacaksınız.
YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız kişisel istek ve beklentilerinizi yerine getirme isteğinizle başlıyor sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Hızlı sonuçlar almanız gereken bir günse memnuniyetsizlikler oluşabilir. Aile hayatınızdaki belirsizlikler kararsızlıklarınızı tetikleyebilir. Bu hafta en zorlu haftalardan bir tanesi. Hem merkür gerileyecek, hem de marsyen bir Ay tutulması etkisi altında olacağız.
Salı günü sosyal ortamlarda, kalabalık yerlerde yani toplum önünde sevdiğiniz insanla veya ailenizle olan ilişkilerinizde bazı hayalkırıklıkları, ilişki sorunlarına açık olabilirsiniz. Aile bireyleriniz arasındaki ilişkilerde sizi yanıltabilir veya yorabilir.
Çarşamba günü uzak ortamlarda, iş anlaşmalarınızda, seyahatlerinizde sıkıntılar oluşabilir. Daha az tanıdığınız insanlarla olan ilişkilerinizde anlaşmazlıklara açık olabilirsiniz. Ya da iş değişimleriniz, tatilinizi engelleyebilir. Maddi konularda gözünüzü açık tutumalısınız.
Perşembe günü iletişim gezegeni Merkür geriliyor. Yurtdışı bağlantılı işlerinizde, seyahatlerinizde, ticari bağlantılarınızda, hukuki konularda bazı sıkıntı ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İletişime dayalı işlerinizde dikkatli olmalı, yeni iş bağlantılarından 19 Ağustos’a kadar kaçınmalısınız. Yapmak zorunda kalırsanız şartları ve durumları birkaç kez gözden geçirin, yasal boşluk bırakmayın. Daha önceden iş yaptığınız insanlarla işlerinizde hareketlenmeler oluşabilir.
Cuma günü gece saatlerinde oluşan Tam Ay tutulması, sizin yakın çevre ve iletişim alanlarınızı etkileyecek. Bu tarihten sonra iletişimsel konularda hızlı ve beklenmedik olaylar yaşamaya meyillisiniz. Satış, reklam, pazarlama ve bilgisayar alanlarından birinde çalışıyorsanız bu konularda hızlı ve beklenmedik gelişmeler altında olacaksınız. Bazı olumsuzluklar karşısında sinirlerinize hakim olmalı, bu hızlı gelişmelerin sizi agresif yapmasına izin vermemelisiniz. Duygu iniş çıkışlarınızı bu tutulma esnasında dengede tutmalısınız.
Cumartesi günü parasal konularda güçlü ilişkiler köprüler kuracaksınız. Maddi konularda ilişkileriniz size yol aldırabilir. İşinizi keyifle ve severek yapmanın karşılığını alabilirsiniz.
OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız geri planda tuttuğunuz işlerinizle başlıyor sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Planlarınızdan ve yapacaklarınızdan çok fazla bahsetmek istemeyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlar kafanızı karıştırabilir veya iletişimsel işlerinizde kararsızlıklarınız yüksek olabilir. Kolay tatmin olmayacaksınız. Bu hafta en zorlu haftalardan bir tanesi. Hem merkür gerileyecek, hem de marsyen bir Ay tutulması etkisi altında olacağız.
Salı günü yabancılarla ( daha az samimi olduğunuz kişilerle) olan ilişkilerinizde, bazı hayalkırıklıkları ve sorunlar oluşabilir. Fikirsel olarak aldanmalara veya kandırılmalara açık olabilirsiniz. Bazı seyahatler, ilişkiler sizi zorlayabilir. Kişileri fazlasıyla gözünüzde büyütmüş olabilirsiniz.
Çarşamba günü kendi isteklerinizi önemserken, aşk hayatınızda, çocuğunuzla ilgili konularda krizler ve zorlanmalar oluşabilir. Tutkularınızla hareket etmek, inatçılık, sıkılganlıklar sizi zorlayabilir. Risk içeren işleriniz, parasal konularda adımlarınız varsa dikkatli olmakta fayda var.
Perşembe günü iletişim gezegeni Merkür ortak para haneninizde gerilemeye başlıyor. 19 Ağustos’a kadar ortak parasal işlerinizde sıkıntı ve sorunlar oluşabilir. Vergi, stopaj, kredi kartı işlemlerinizde gözünüzü açın ve bu dönemde bazı sorunlar yaşamaya hazır olun. Borç almayın, vermeyin, bu dönem içinde mecbur olmadıkça kredi çekmeyin. Çekmek durumundaysanız şartları ve koşulları birkaç kez gözden geçirin, kendinizi sağlama alın.
Cuma günü gece saatlerinde oluşan tam Ay tutulması, para evinizde gerçekleşiyor. Bu Ay Tutulması’yla beraber parasal konularda beklenmedik durum ve koşullarla karşılaşabilirsiniz. Elinize bir miktar para geçebilir veya ailenizden gelecek bir eski para meselesi bazı kayıplara neden olabilir. Para dengenizi bu Tutulma zamanı iyi oturtmalı, ani kararlardan kaçınmalısınız. Öfkeli, gergin, sinirli olmaktan uzak durun. Özellikle yatırımların, maddi konuların bu Tutulma zamanı ve sonraki günlerde hızla hayatınıza yerleştiğini görüyor olacaksınız.
Cumartesi günü kimliğinizdeki etkili gücünüzü daha az tanıdığınız insanlarla girişeceğiniz ilişkilerinizde kullanabilirsiniz. Geleceğinizi kendi şartlarınızla oluşturabilir, sıkıntı yaşadığınız insanlarla aranızda güzel ve güçlü bağlar yaratabilirsiniz.
KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftaya sosyal çevrenizle beraber yapacağınız planlarla başlayabilirsiniz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Önemli parasal işleriniz veya ödemeleriniz varsa bu Pazartesi kafa karmaşasına dikkat etmeli, büyük harcamalardan kaçınmalısınız. Olaylar gözünüzde gereksiz büyüyebilir. Bu hafta en zorlu haftalardan bir tanesi. Hem merkür gerileyecek, hem de marsyen bir Ay tutulması etkisi altında olacağız.
Salı günü ortaklaşa parasal konularda, ödemelerinizde bazı sorunlar ve anlaşmazlıklar oluşabilir. Önemli harcamalarda bulunmamaya çalışmamalısınız. Parasal işlerinizde gözünüzü dört açın. Partneriniz için de aynı durum söz konusu olabilir.
Çarşamba günü aile hayatınızda otorite sürtüşmeleri, sevdiğiniz insanla anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Çabuk sıkılacak ve size söylenilenleri yapmak istemeyeceksiniz. Ortaklı işlerinizde de davranışlarınız herşeyi bir anda zor bir duruma götürebilir.
Perşembe günü iletişim gezegeni Merkür özel hayatınızda gerilemeye başlayacak. Evliliğinizde ve birebir ilişkilerinizde bazı yanlış anlaşılmalara ve sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. Önemli anlaşmalardan, imzalardan, kontratlardan bu dönemde kaçının. Yapmak zorunda kalırsanız hukuki meseleleri iyice gözden geçirin. Daha önceki ilişkilerinizden bu dönemde haberler alabilirsiniz.
Cuma günü gece saatlerinde oluşan Tam ay tutulması, kişisel hayatınızda önemli konu ve olayları karşınıza getirecek. Özellikle özel hayatınıza odaklandığınız bu dönemde alacağınız bir karar, kendi hayatınızı etkileyebilir. Partnerinizin, hoşlandığınız insanın ya da eşinizin hayatında alacağı kararların, sizin hayatınızı da etkilediğini göreceksiniz. Yakın çevrenizden ve girişimlerinizden gelen eski kararların, eylemlerin sonuçları hayatınıza yansıyabilir. Yine bu Ay Tutulması ile beraber fiziki sağlığınıza da gereken özeni göstermelisiniz. Hayatınızda çok önemli gelişmeler var sevgili Kovalar.
Cumartesi günü bilinçaltınızdaki düzenlemelerle, ortaklaşa parasal konularda etkili ve istediğiniz gibi davranabilirsiniz. Kendi iç gücünüzü ve yapacaklarınızı bilecek, olaylar karşısında güçlendiğinizi göreceksiniz.
BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız kariyer ve iş konularınızla başlıyor sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Özel hayatınızda işler düşündüğünüz gibi gitmeyebilir, bazı hoşnutsuzluklarla gününüzü zor sokmamalısınız. İş alanlarınızda kararsızlıklarınız önemli adımlarınızda sizi bu Pazartesi zorlayabilir. Bu hafta en zorlu haftalardan bir tanesi. Hem merkür gerileyecek, hem de marsyen bir Ay tutulması etkisi altında olacağız.
Salı günü özel hayatınızdaki birebir ilişkilerinize çok dikkat etmelisiniz. Sevdiğiniz insanla aranızda sıkıntılarve sorunlar oluşabilir. Hayalkırıklıkları ve bazı sorunlara açık birgün içindesiniz. Ya da sizin kararsızlıklarınız ortaklaşa işlerinizde ve özel hayatınızda sorun yaratabilir.
Çarşamba günü iş yaptığınız insanlarla olan iletişiminizde aksamalar, bozulmalar veya sorunlar görülebilir. Farklı ve değişik bir gün isteği, iş alanlarınızda zorlanmalara neden olacak. Yakın çevrenizle anlaşmaya bakın ve sıkılganlıklardan uzak durun.
Perşembe günü iletişim gezegeni Merkür iş, hizmet alanlarınızda geriliyor. 19 Ağustos’a kadar yeni bir işe başlamayın. İş değiştirmeyin, yeni projeleri hayata geçirmeyin, imza atmayın. Yapmak zorunda kalırsanız durum ve koşulların üzerinden birkaç kez geçmeye çalışın. Eskiden beraber çalıştığınız veya yanınızda çalıştırdığınız insanlarla projeler ortaya koyulabilir. Yine sağlık alanlarınızda gerilemeye başlayan Merkür 19 Ağustos’a kadar eski sağlık sıkıntılarını karşınıza getirebilir.
Cuma günü gece saatlerinde oluşan Tam ay tutulması, sizin bilinmeyen, kadersel alanınızda gerçekleşiyor. Bu Tutulmayla beraber beklenmedik, sürpriz kadersel olaylara açık olacaksınız. Bir konunun iç yüzü ortaya çıkabilir, beklenmedik birtakım olaylar içinde kendinizi bulabilirsiniz. Geçmişte çözülmemeiş parasal meselelerle uğraşmak karşınıza gelebilir. Bu süreçte sakin olmalı, hırslarınızı iyi kontrol etmelisiniz. Sağlığınıza özen göstermek her zamankinden daha önemli olacak.
Cumartesi günü sosyal çevrenizdeki güçlü ve etkili arkadaşlarınız özel hayatınız için size destek sunabilirler. Yine sevdiğiniz insanla toplum içinde güzel bağlar kurabilir, ilişkilerinizin sizi yukarılara taşıdığını görebilirsiniz. Sıkıntı ve sorunları geride bırakmak için bu Cumartesi iyi bir fırsat olabilir.
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