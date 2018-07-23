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Salı günü iş ilişkilerinizde ve sağlığınızı ilgilendiren konularda yanıltıcı ve aldatıcı etkilere karşı dikkatli olmalısınız. Yanınızda çalıştırdığınız insanlardan beklentileriniz karşılanmayabilir veya siz birilerinin yanında çalışıyorsanız istediğiniz verimi vermek ve almak kolay olmayacak. İlişkilerinizdeki hayalkırıklıkları ve sıkıntılar devrede olabilir.

Çarşamba günü borsada yatırım yapıyorsanız, spekülatif işleriniz varsa dikkatli olun. Para alanınızda ani değişimler, farklı davranma isteği, bu tarihte sizi zorlayabilir. Eğlence, çocuk ve aşk harcamalarınızı kontrol altına almaya çalşn. Aşk hayatınızda sevdiğiniz insana yardım etme isteğiniz yüksek.