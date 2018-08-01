BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün öğle saatlerine kadar Ay boşlukta dolaşıyor. Önemli meseleler yerine tamamlanması gereken işlerimizin üzerine düşebiliriz. Duygusal meselelerle uğraşmak sabah saatlerinde çok da uygun olmayabilir. Akşam saatlerinde hızlanacağız, hareketli ve dinamik yapımızla işlerin üstesinden gelebiliriz. Geceye doğru giderken duygusal sorumluluklarımız bize ağır gelebilir. Yetersizliklere dikkat.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; sıcakkanlı, zeki, yetenekli, cömert bir insansınız. Her konuda kafanız iyi çalışıyor ve nasıl para kazanılması gerektiğini iyi biliyorsunuz. Hayat boyu para kazanımlarınız iyi olacak. Bu sene, parasal konularda daha rahat ilerleyeceksiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çocuklarınıza ve sevdiklerinize karşı fedakar yaklaşımlarınız ön planda olabilir. Yine de bugün kendi kafanıza göre hayatı yaşamak isteyeceksiniz. Dengeyi iyi sağlayın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınıza karşı hayır diyemiyorsunuz ve bugün aile hayatınıza vaktinizi harcamak isterken, kendinizi sosyal ortamlarda bulabilirsiniz. İç dünyanızla temas halindesiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenize, akraba veya kardeşlerinize karşı kendinizi sorumlu hissediyorsunuz. Fedakarlığınızın da bir sınırı olmalı. Sosyal ortamlarda para harcamalarınız olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün göz önünde olacağınız, kalabalık yerleri tercih edeceksiniz. Sizden daha uzakta olduğunuz insanlara karşı yardımsever tavırlarınız ön planda olabilir. Çok abartmayın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarına faydalı olma konusunda kendinizi fazla zorluyorsunuz. Uzak ortamlarda veya tatilde yalnızlığın ve aynı anda sosyal olmanın tadını çıkarabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sezgilerinizin bu aralar iyi çalıştığına şahit olabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken düşüncelerinizi durdurup biraz duygusal hareket etmeniz. Özel hayatınızda herşey karşı tarafa göre şekillenebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla beraber, özel hayatınız ve sosyalliğiniz renkleniyor. İş alanlarınızda fedakar yaklaşımlarınız ve hayır diyememeniz sizi bazen zor durumda bırakıyor.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün günlük ritminizi akşam saatlerinde beklendik olaylarla hızlandırabilirsiniz. Kendinizi iş ve enerji anlamında güçlü hissediyorsunuz. Özel hayatınızda fedakarlıklarınızı aza indirin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tatilde ve dış ortamlarda keyfinize diyecek yok, gezmek, görmek, dolaşmak isteyeceksiniz. Aile hayatınızdaki fedakarlıklarınız üzerinize gereksiz yükler bindirebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün akşam saatlerinde ev ortamlarınızda değişik ve farklı oluşumlar söz konusu olabilir. Hisleriniz sizi doğru yönlendirebilir. Akraba veya kardeş sorumluluklarınızı biraz azaltmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla planlarınıza yakın çevrenizi katarak gününüzü eğlenceli bir şekilde geçirebilirsiniz. Maddi konularda herşeyi alttan almamaya ve isteklerinizi dile getirmeye çalışın.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük planlarınızı rahatlıkla yapacağınız ve kafanıza göre harcama isteğiyle yoğun bir gün sizleri bekliyor. İş ve sağlık konularında kendinizden çok ödün vermeden ilerleyin.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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