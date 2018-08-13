HAFTAYA BAKIŞ

Haftaya Ay başak burcunda günlük yapılması gereken işlerimizle başlıyoruz. Bu haftabaşı Mars kova burcunu terkederek, geri hareketine Oğlak burcunda devam edecek. Oğlak burcu, iş, kariyer, kurumlar, iş sektörü, inşaat, finansal alanlar, endüstriler ve politikayla bağlantılıdır. 27 Ağustos’a kadar Mars bu alanlarda gerileyecek. Yukarıda saydığım alanlarda enerji doğru çalışmayacağı için hatalar yapılabilir, yanlış adımlar atılabilir, sorunların derinleşmesi görünür hale gelir. Aşırı kontrolcü, yönetme arzumuz, aksilik yaşadığımız alanlarda bizi daha da zorlayabilir. Bir kez daha hatırlayacak olursak Mars geri giderken yeni bir işe, düzene başlamak doğru olmayacaktır. Kendi iç kaynaklarımıza dönmeli, mücadele ettiğimiz alanlarda patinaj çektiğimiz için gelecek dönem adına pilleri şarj etmeli, riskten kaçınarak ateşle oynamamalıyız. Bu dönemde yapılacak en güzel şey, iş bağlantılarımızı, sosyal çevre kontaklarımızı gözden geçirmek, stratejik planlar yapmaktır.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; cömert, savurgan, para konularında becerikli bir insansınız. Savurgan yönünüz yüzünden kazandıklarınızı kaybetme noktasına gelebilirsiniz. İyi niyet, anlayış ve sabır sizi yeniden toparlayacaktır. Karşı cins üzerindeki etkiniz çok kuvvetli. İyi para kazanma becerinizi hayırlı ve güzel işler için kullanmalısınız. Bu sene, hayatınızdaki dönüm noktalarını iyi kontrol etmelisiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta düzenli işleriniz ve özel hayatınıza ayıracağınız vaktiniz bol olabilir Kariyer ve iş alanlarınızda zorlanmalara açık bir dönem olabilir. 27 Ağustos’a kadar kendinizi ortaya koymakta zorlanabilir, toplum önünde bazı zorlanmalarla karşılaşabilirsiniz. Ağustos ayının sonuna kadar girişimlerinizi başlatmayın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mars oğlak burcuna geçerek gerilemesine devam edecek. Ay sonuna kadar yabancılarla yapılacak olan işlerinize, seyahatlerinize, ticari konulara dikkat etmelisiniz. Yine eğitime dayalı konularda bazı sorunlar oluşabilir. Ay sonuna kadar bu alanlarda enerjinizi istediğiniz gibi ortaya koyamayabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla Mars gerileyerek ortak parasal alanlarınıza kayacak ve ay sonuna kadar bu alanda mücadele sıkıntılarını karşınıza getirebilir. Bu dönemde bir borcun altına girmeyin kimseye kefil olmamaya çalışın. Yine ay sonuna kadar arkadaşlarınızın kariyerleriyle ilgili konular gündeminizde olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla 27 Ağustos’a kadar özel ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekecek. Evliliğiniz, ikili ilişkileriniz, ortak işlerinizde bazı girişimlerinizde zorlanabilirsiniz. Eski konu ve olaylarla uğraşmak önem kazanacak. Yine partnerinizin kariyeriyle ilgili sorunlar bu dönemde ortaya çıkabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanız parasal işlerinizle başlıyor. Bugünitibarıyla iş ve hizmet alanlarınıza gerileyen mars, günlük işlerinizde, hayat düzeninizde, iş ortamlarınızda erkeklerle yaşanacak sorunları oluşturabilir. Önemli iş girişimlerinden bu süreçte kaçınmalısınız. Yine sağlığınızı bu dönemde çok zorlamayın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapacaklarınızı hislerinize göre yönlendirecek, etrafınızdakileri o kadar umursamayacaksınız. Mars gerilemesi aşk alanınıza kayıyor. Özel hayatınızda bazı sorunlara açıksınız. Bu dönem enerjinizde düşüşler görülebilir. Aşırı kontrolcü yapınızla çocuğunuzla olan adımlarınıza 27 Ağustos’a kadar dikkat edin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanız iş alanlarınızla ilgili konularda sakin ve biraz sizi zorlayarak başlayabilir. Bugün itibarıyla Mars aile ve ev hayatınızı zorlayabilir. 27 Ağustos’a kadar aile hayatınızda ve ev konularında enerjinizi istediğiniz gibi ortaya koyamayabilirsiniz. Yine eşinizin kariyeriyle ilgili sorunlar karşınıza gelebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanız hareketli, fikirlerinizi ortaya koyma isteğinizle başlıyor. Bugün itibarıyla 27 Ağustos’a kadar yakın çevrenizle olan ilişkileriniz ve girişimlerinizde sıkıntı ve sorunlar oluşabilir. Etrafınızdaki insanlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Ay sonuna kadar önemli girişimlerden kaçının.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanız önemli işlerinizle başlıyor, koşturmalarınız yüksek olabilir ama memnuniyetsizliklerinizde yüksek olabilir. Bugün itibarıyla 27 Ağustos’a kadar maddi konularda önemli adımlar atmayın. Harcamalarınızı kontrol edin. Bir borcun altına girmeyin. Ticari adımlarınızda zorlanmalar oluşabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu Pazartesi itibarıyla Mars ay sonuna kadar kişisel alanınızda gerileyecek. Kişisel adımlarınızda işleri rayına oturtmak için düşünmeden hareket edebilirsiniz. Kendinizi bu süreçte zorlama ihtimaliniz var. Aile hayatınızdaki insanların toplum önü duruçlarında, iş alanlarında sorunlarda karşınıza gelebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanız ödemeler, parasal konularda yapılması gerekenlerle başlayacak.27 Ağustos’a kadar yakın çevrenizin hayatında bazı sorunlar oluşabilir. Siz de enerjinizi istediğiniz gibi yönlendiremeyeceğiniz için girişimlerden uzak durun ve sağlığınıza lütfen çok dikkat edin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya özel ilişkilerinize odaklanarak giriş yapıyorsunuz. Bu Pazartesi itibarıyla sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla olan işlerinizde bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Ay sonuna kadar sakinliğinizi koruyun. Bazı erkek arkadaşlarınızın hayatındaki ailevi sorunlarla mücadele etmek önemli olabilir.

Hande Kazanova / Habertürk

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ